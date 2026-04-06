Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Μ. Τρίτη 7 και την Μ. Τετάρτη 8-4-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜ. ΣΤΑΜΙΡΗ

ΕΤΩΝ 88

Κηδεύουμε την Μ. Τρίτη 7-4-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Κοιμητηρίου Πατρών.

Ο σύζυγος: Δημήτριος

Τα παιδιά της: Διονύσιος και Αγγέλα Σταμίρη, Παραδεισία και Αντώνης Αναστασόπουλος

Τα εγγόνια της

Τα δισέγγονα της

Τα αδέλφια της

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ χήρα ΙΩΑΝ. ΛΑΔΟΒΡΕΧΗ

ΕΤΩΝ 75

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΤΡΙΤΗ 7-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΔΟΒΡΕΧΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΛΑΔΟΒΡΕΧΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΔΕΛΟΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ



ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡ. ΚΑΓΙΑΦΑ

(ΕΤΩΝ 91)



ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΤΡΙΤΗ 7/04/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ (ΠΟΥΡΝΑΡΟΚΑΣΤΡΟ).



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ & ΡΟΥΛΑ ΚΑΓΙΑΦΑ,

ΒΙΚΤΩΡΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΓΙΑΦΑΣ



ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ

ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610 337-037.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΤΩΝ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑ

ΕΤΩΝ 47

Κηδεύουμε την M. Τρίτη 7-4-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Χαλανδίτσας Αχαΐας.

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : Αγγελική

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ :

Βούλα & Γεώργιος,

Λίτσα & Κωνσταντίνος

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νος. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

-----------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΑΝ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 63

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΤΡΙΤΗ 7-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ,

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΠΕΤΡΟ ΣΩΤ . ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 79

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΛΤΑ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 12 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΠΟΥΡΔΑΝΙΩΤΙΣΣΑ ΒΟΥΛΩΜΕΝΟ ΑΙΓΙΟΥ ΤΕΡΜΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΙΡΗΝΗ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ, ΧΡΥΣΑΦΩ ΧΗΡ. ΙΩΑΝ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected]

--------------