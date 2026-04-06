Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Μ. Τρίτη 7 και την Μ. Τετάρτη 8-4-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜ. ΣΤΑΜΙΡΗ
ΕΤΩΝ 88
Κηδεύουμε την Μ. Τρίτη 7-4-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Κοιμητηρίου Πατρών.
Ο σύζυγος: Δημήτριος
Τα παιδιά της: Διονύσιος και Αγγέλα Σταμίρη, Παραδεισία και Αντώνης Αναστασόπουλος
Τα εγγόνια της
Τα δισέγγονα της
Τα αδέλφια της
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ χήρα ΙΩΑΝ. ΛΑΔΟΒΡΕΧΗ
ΕΤΩΝ 75
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΤΡΙΤΗ 7-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΔΟΒΡΕΧΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΛΑΔΟΒΡΕΧΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΔΕΛΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡ. ΚΑΓΙΑΦΑ
(ΕΤΩΝ 91)
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΤΡΙΤΗ 7/04/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ (ΠΟΥΡΝΑΡΟΚΑΣΤΡΟ).
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ & ΡΟΥΛΑ ΚΑΓΙΑΦΑ,
ΒΙΚΤΩΡΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΓΙΑΦΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610 337-037.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΤΩΝ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑ
ΕΤΩΝ 47
Κηδεύουμε την M. Τρίτη 7-4-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Χαλανδίτσας Αχαΐας.
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : Αγγελική
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ :
Βούλα & Γεώργιος,
Λίτσα & Κωνσταντίνος
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νος. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
-----------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΑΝ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 63
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΤΡΙΤΗ 7-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΠΕΤΡΟ ΣΩΤ . ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 79
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΛΤΑ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 12 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΠΟΥΡΔΑΝΙΩΤΙΣΣΑ ΒΟΥΛΩΜΕΝΟ ΑΙΓΙΟΥ ΤΕΡΜΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΙΡΗΝΗ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ, ΧΡΥΣΑΦΩ ΧΗΡ. ΙΩΑΝ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ χήρα ΚΩΝ. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 70
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 8-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ ΛΥΚΟΚΑΝΕΛΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΓΙΑΝΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΩΤΗΡΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑΝΑ ΤΟΞΑΒΙΔΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------
