Μην ψάχνεις, βρες στο
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Μ. Δευτέρα 6 και τη Μ. Τρίτη 7 Απριλίου 2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟ ΙΩΑΝ. ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ
ΕΤΩΝ 87

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 6-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ,
ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΜΕΛΙΒΟΙΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

---------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 70)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  & ΩΡΑ 10.00 π.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΝΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΩΛΗΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΟΥΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ      ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

---------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΝΑΚΟΥ

ΕΤΩΝ 67

Κηδεύομε την Μ.Δευτέρα 6-4-2026 και ώρα 12 μ. από
τον Ιερό Ναό Αγγέλων Α' Κοιμητηρίου Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Σπύρος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Γκόλφω & Γιάννης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεώργιος, Αικατερίνη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
Εφροσύνη χήρα Ιωάν. Τελώνη, Παρασκευή & Κώστας Κορομπίλης,
Βασιλική & Σωτήριος Μαράτος,
Ευθυμία χήρα Νικ. Ρίζου, Σωτήριος & Κων/να Νάκου,
Σπυριδούλα & Γιάννης Γαντζής.

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ
ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟΝ «ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΛΟΓΑ»

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡ.
ΚΑΓΙΑΦΑ

(ΕΤΩΝ 91)

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΤΡΙΤΗ 7/04/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ (ΠΟΥΡΝΑΡΟΚΑΣΤΡΟ)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ & ΡΟΥΛΑ ΚΑΓΙΑΦΑ,
ΒΙΚΤΩΡΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΓΙΑΦΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ

ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610 337-037

