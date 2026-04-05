Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για σήμερα Κυριακή των Βαΐων 5 Απριλίου 2026

Φαρμακεία

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας 08:00 πμ - 21:00 μμ ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 126ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 57-59 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΗ-ΠΗΓΑΣΟΥ 12 ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΝΙΤΤΑ ΟΛΓΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 11 - ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 242 - ΕΡΜΟΥ ΤΣΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΕΡΕΝΣΤΡΩΛΕ 17 - ΝΙΚΗΤΑ 21:00 μμ - 02:00 πμ ΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 207 - ΜΙΑΟΥΛΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 80 02:00 - 08:30 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 80 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης 8:00-21:00 ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22221 21:00-08:30 ΒΕΣΚΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 57 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23700 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας 09:00-13:30 & 17:30-22:30 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 110 & ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΤΗΛ.: 2615.502.642 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων 09:00-21:00 ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ) ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου 09:00-13:30 & 17:30-22:30 ΤΣΟΥΡΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 14-ΣΩΜΕΡΣΕΤ ΚΑΤΩΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-911.449 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας 09:00-13:30 & 17:30-22:30 ΠΟΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 16, ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ.: 2614-001.851 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων 09:00-13:30 & 17:30-22:30 ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ. ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5 ΤΗΛ.: 26920-22.506 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού 09:00-21:00 ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

