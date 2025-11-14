Οι λεμονόφλουδες αξίζουν περισσότερο απ’ όσο νομίζεις

Το ξύσμα είναι ένα ακόμα μεγαλύτερο δώρο για καρδιά, μάτια και εναντίον του καρκίνου

Τα λεμόνια δίνουν αυτό το “κάτι” στη γεύση που απολαμβάνεις, όταν τρως ψητά κρέατα, σούπες και σαλάτες. Θα συμφωνείς και ότι το ξύσμα απογειώνει τα κέικ. Σύμφωνα με το news247.gr αυτά δεν είναι παρά τα ελάχιστα από όσα προσφέρει το λεμόνι στον οργανισμό μας, εφόσον φυσικά, δεν μας προκαλεί γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και άρα πρέπει να το αποφεύγουμε -ή έχει συνδεθεί με όποιο άλλο θέμα υγείας. Πώς το λεμόνι μεγιστοποιεί την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών

Για αρχή, η φυσική του οξύτητα του λεμονιού βοηθά το σώμα μας να απορροφήσει πιο αποτελεσματικά τα υγιή λίπη από τρόφιμα, όπως το ελαιόλαδο, τους ξηρούς καρπούς και τους σπόρους. Όπως έχουν ανακαλύψει ειδικοί, αυτό σημαίνει πως όταν συνδυάζουμε με λεμόνι το ελαιόλαδο, τους ξηρούς καρπούς και τους σπόρους λαμβάνουμε περισσότερα από τα λιποδιαλυτά θρεπτικά συστατικά (πχ βιταμίνη Ε και καροτενοειδή), τα οποία υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς και των ματιών.

Ο ευεργετικός συνδυασμός με τη βιταμίνη C

Όπως όλα τα εσπεριδοειδή, τα λεμόνια έχουν φυτικές ενώσεις με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση (βλ. προστατεύει τον οργανισμό από τη βλάβη που προκαλεί ο ήλιος και από λοιμώξεις), που λέγονται βιοφλαβονοειδή. Είναι ο καλύτερος συνεργάτης της βιταμίνης C, που επίσης έχει αντιοξειδωτικά. Μαζί δρουν πιο αποτελεσματικά και βοηθούν στην απορρόφηση της από το σώμα. Όπως ενισχύεται η δράση τους, προστατεύονται τα αιμοφόρα αγγεία μας, μειώνεται ο κίνδυνος καρδιακών προσβολών. Τα βιοφλαβονοειδή είναι υδατοδιαλυτά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν απαιτούν μαγείρεμα -μπορεί να διασπάσει τις ενώσεις. Για αυτό και είναι καλό να προσθέτουμε, με την ολοκλήρωση της μαγειρικής. Δεν έχει αποκωδικοποιηθεί ο ακριβής μηχανισμός δράσης των βιοφλαβονοειδών, αλλά έχει γίνει ξεκάθαρο πως συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία των κυττάρων και σε υψηλά επίπεδα, έχουν σημαντική επίδραση στο μεταβολισμό, όπως γράφει ο ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτές, Αριστοτέλος Βάθης. Μελέτες εν τω μεταξύ, δείχνουν πως το εκχύλισμα φλούδας λεμονιού μπορεί να καταπολεμήσει τα βακτήρια του στόματος που προκαλούν τερηδόνα, καθώς και τις μυκητιασικές και βακτηριακές λοιμώξεις, σε όλο το σώμα. Oι συγκεκριμένες μελέτες έχουν γίνει in vitro ή σε πειραματικά μοντέλα, όπως χρειάζεται περαιτέρω εξερεύνηση. Oι αντικαρκινικές ιδιότητες που φαίνεται να έχει το λεμόνι Ορισμένες έρευνες έχουν δείξει πως τα βιοφλαβονοειδή μπορούν να παίξουν ρόλο και στην πρόληψη του καρκίνου -για παράδειγμα του μαστού, του στομαχιού και του ορθοκολικού. Το D-λιμονένιο εν τω μεταξύ, φαίνεται να έχει αντικαρκινικές ιδιότητες, ειδικά κατά του καρκίνου του στομάχου. Ενώ λοιπόν, η πρόσληψη βιοφλαβονοειδών σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων τύπου καρκίνου, η βιταμίνη C ενισχύει την αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων, τα οποία βοηθούν στην εξάλειψη των μεταλλαγμένων καρκινικών κυττάρων. Εσύ ακόμα πετάς τη φλούδα του λεμονιού;

Τα περισσότερα βιοφλαβονοειδή βρίσκονται στη φλούδα, που προφανώς και δεν πρέπει να περνάμε. Αυτό που είναι χρήσιμο να κάνουμε, είναι να εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο το ξύσμα, εφόσον δεν περιέχει υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Πλένουμε λοιπόν, το λεμόνι με διάλυμα μαγειρικής σόδας, πριν χρησιμοποιούσε το ξύσμα που μας δίνει ό,τι διάβασες παραπάνω, στο πολλαπλάσιο. Μπορούμε να το αποθηκεύουμε στην κατάψυξη, εφόσον στεγνώσουμε καλά ώστε να μην αναπτυχθεί μούχλα και να το χρησιμοποιούμε, όποτε θέλουμε την εξτρά γεύση. Μια δόση ξύσμα και μια χυμό στη σαλάτα ή σε ψητά λαχανικά, όχι μόνο ενισχύουν τη γεύση, αλλά προσφέρουν και μια φυσική ώθηση βιταμίνης C και αντιοξειδωτικών. Προφανώς και το λεμόνι δεν είναι θεραπεία για τον καρκίνο και απαιτείται περαιτέρω έρευνα, για να τοποθετηθεί στα όσα βοηθούν στην πρόληψη. Η προσθήκη ξύσματος ωστόσο, φαίνεται να συμβάλλει στην ικανότητα του σώματος να καταπολεμάει τον καρκίνο, με την παροχή ευεργετικών φυτοχημικών.