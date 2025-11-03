Η σωστή θερμοκρασία: Το μυστικό για να απολαύσεις το κρασί στο έπακρο

Υπάρχουν κάποιοι κανόνες για το σερβίρισμα κρασιού. Ένας από αυτούς είναι και η σωστή θερμοκρασία.

Όπως αναφέρει το cantina.protothema.gr, η θερμοκρασία στην οποία φυλάσσεται ένα κρασί δεν είναι ίδια με εκείνη στην οποία πρέπει να σερβίρεται. Πρόκειται για δύο διαφορετικές έννοιες που δεν σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους. Μάλιστα, η σωστή θερμοκρασία σερβιρίσματος είναι καθοριστική για την εμπειρία που προσφέρει ένα κρασί. Ανάλογα με το πόσο ζεστό ή κρύο είναι, μεταβάλλονται τα αρώματα, η γεύση και η υφή του.

Ιδανικές θερμοκρασίες σερβιρίσματος ανά κατηγορία κρασιού

Γλυκά κρασιά: Καλό είναι να σερβίρονται καλά παγωμένα, μεταξύ 6°C και 8°C. Αν σερβιριστούν πιο ζεστά, χάνουν τη φρεσκάδα τους και δίνουν την αίσθηση ότι είναι βαριά ή υπερβολικά γλυκά.

Αφρώδη κρασιά: Οι ιδανικές θερμοκρασίες είναι από 6°C έως 10°C. Τα πιο φρουτώδη και ελαφριά αφρώδη καλύτερα είναι να σερβίρονται στο κάτω άκρο (6°C), ενώ τα πιο πολύπλοκα αφρώδη τύπου Σαμπάνιας αναδεικνύονται καλύτερα στο πάνω θερμοκρασιακό όριο.

Λευκά και Ροζέ:

Τα πιο ελαφριά, όπως ένα Μοσχοφίλερο, σερβίρονται στους 7°C–10°C.

Όσα έχουν πιο γεμάτο σώμα, όπως ένα βαρελάτο Βιδιανό, σερβίρονται στους 10°C–13°C.

Ερυθρά:

Ελαφριά κόκκινα (π.χ. Beaujolais Nouveau): 13°C.

Με ήπιες ταννίνες (π.χ. Βλάχικο): 14°C–15°C.

Μέτριες προς τα επάνω ταννίνες (π.χ. Αγιωργίτικο, Merlot): 16°C–17°C.

Πλούσια σε ταννίνες (π.χ. Ξινόμαυρο): 18°C.

Ενισχυμένα κρασιά: Εδώ τα πράγματα είναι πιο σύνθετα, καθώς πρέπει να συνυπολογιστούν ταυτόχρονα η γλυκύτητα, οι ταννίνες και το αλκοόλ.