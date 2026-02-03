Τι είναι τα «εγκαύματα κατάψυξης»- Πώς καταψύχουμε σωστά κάθε τρόφιμο

Αν έχετε βγάλει ποτέ τρόφιμα από την κατάψυξη και διαπιστώσατε ότι έχουν χάσει το χρώμα, τη φρεσκάδα ή τη γεύση τους, δεν είστε οι μόνοι.

Σύμφωνα με το cantina.protothema.gr τα λεγόμενα «εγκαύματα κατάψυξης» είναι ένα συχνό φαινόμενο που επηρεάζει την ποιότητα των τροφίμων, ακόμα κι όταν πιστεύουμε ότι τα έχουμε αποθηκεύσει σωστά.

Στα φρούτα και τα λαχανικά εμφανίζονται ζαρωμένες επιφάνειες και ανομοιόμορφοι αποχρωματισμοί, ενώ στο κρέας και το ψάρι παρατηρούνται ξηρά σημεία και γκριζόλευκες κηλίδες. Αν και συνήθως δεν καθιστούν το τρόφιμο επικίνδυνο, αλλοιώνουν έντονα την υφή και τη γεύση του, με αποτέλεσμα το τελικό πιάτο να χάνει σημαντικά σε ποιότητα.

Τι προκαλεί τα «εγκαύματα» στην κατάψυξη

Το πρόβλημα ξεκινά όταν τα τρόφιμα έρχονται σε επαφή με τον αέρα, με αποτέλεσμα να χάνονται γρήγορα η ζουμερή υφή και το άρωμά τους. Παράλληλα, οι συχνές αυξομειώσεις θερμοκρασίας -ιδίως πάνω από -18°C- επιταχύνουν το φαινόμενο.

Τι πρέπει να προσέχουμε

Χρησιμοποιούμε μόνο σακούλες και δοχεία ειδικά για κατάψυξη.

Κλείνουμε πολύ καλά, αφαιρώντας όσο περισσότερο αέρα γίνεται.

Δεν καταψύχουμε τρόφιμα στην αρχική, λεπτή συσκευασία τους.

Το κρέας στο χασαπόχαρτο πρέπει να μπει και σε σακούλα κατάψυξης.

Η διαφανής μεμβράνη δεν επαρκεί από μόνη της.

Χωρίζουμε μερίδες με λαδόκολλα για εύκολη χρήση.

Στις σακούλες κατάψυξης γράφουμε πάντα την ημερομηνία και το περιεχόμενό τους.

Ανοίγουμε την πόρτα της κατάψυξης όσο το δυνατόν λιγότερο.

Τα τρόφιμα με μικρή διάρκεια μπαίνουν μπροστά και καταναλώνονται πρώτα.

Ποια τρόφιμα και πόσο διατηρούνται στην κατάψυξη

Λαχανικά

Λαχανικά που αγοράστηκαν κατεψυγμένα: 12 μήνες

Αβοκάντο: 5 μήνες

Αρακάς: 8 μήνες

Πράσινες και κόκκινες πιπεριές και τσίλι: 3 – 4 μήνες

Καλαμπόκι: 8 μήνες

Κολοκύθα (βρασμένη): 12 μήνες

Κολοκυθάκια: 8 μήνες

Καρότα: 12 μήνες

Κουνουπίδι: 12 μήνες

Μπρόκολο: 12 μήνες

Παντζάρια: 12 μήνες

Μανιτάρια (μαγειρεμένα): 12 μήνες

Μανιτάρια (ωμά): 8 μήνες

Σέλινο-σέλερι: 12 μήνες

Σπαράγγια: 12 μήνες

Ντομάτες: 3-4 μήνες

Φασολάκια πλατιά ή στρογγυλά: 12 μήνες

Φυλλώδη λαχανικά: 8 μήνες

Γενικότερα, τα περισσότερα λαχανικά, όπως μπρόκολο, κουνουπίδι, φασολάκια και καρότα, διατηρούνται 10–12 μήνες αν έχουν ζεματιστεί πριν μπουν στην κατάψυξη.

Φρούτα

Φρούτα ήδη κατεψυγμένα στην αρχική συσκευασία τους: 12 μήνες

Βερίκοκα: 6 μήνες

Κεράσια 6 μήνες

Κόκκινα μύρτιλλα: 12 μήνες

Μήλα: 4 μήνες

Μπανάνες: 8 μήνες

Ροδάκινα: 4 μήνες

Έτοιμοι χυμοί: 12 μήνες

Κρέατα και αλλαντικά

Εντόσθια (συκώτι, νεφρά, κ.ά): 4 μήνες

Ζαμπόν: 2 μήνες

Κατεψυγμένος κιμάς και κατεψυγμένα μπιφτέκια: 4 μήνες

Κοτόπουλο ή γαλοπούλα (ολόκληρα): 12 μήνες

Κοτόπουλο (κομμένο): 9 μήνες

Κυνήγι (ωμό): 8-12 μήνες

Λουκάνικα: 3 μήνες

Μπέικον και πανσέτα: 3 μήνες

Μπριζόλες: 8 μήνες

Παϊδάκια (χοιρινά, μοσχαρίσια, αρνίσια): 4-12 μήνες

Ψάρια και θαλασσινά

Άπαχα ή λευκά ψάρια (μπακαλιάροι, γλώσσες): 6 μήνες

Λιπαρά ψάρια (παλαμίδα, σκουμπρί, σολομός): 3 μήνες

Αστακός (βρασμένος): 2 μήνες

Αστακός (ωμός): 3 μήνες

Γαρίδες (ωμές): 4 μήνες

Καβούρι (βρασμένο): 2 μήνες

Καβούρι (ωμό): 3 μήνες

Καραβίδες (ωμές): 4 μήνες

Όστρακα (αχνισμένα): 3 μήνες

Σουπιά, χταπόδι ή καλαμάρι (ωμό): 4 μήνες

Η σωστή κατάψυξη δεν είναι απλώς θέμα χαμηλής θερμοκρασίας. Είναι συνδυασμός σωστής συσκευασίας, χρόνου και οργάνωσης. Αν περιορίσουμε τον αέρα και σεβαστούμε τη διάρκεια ζωής κάθε τροφίμου, η κατάψυξη γίνεται πολύτιμος σύμμαχος και όχι αιτία σπατάλης.