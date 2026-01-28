«Μέτσοβο: Ο απόλυτος αλπικός προορισμός της Ηπείρου

Εκεί, ψηλά, πάνω από τα 1.000 μέτρα, σε μια από τις πιο εντυπωσιακές πλαγιές της Πίνδου, στο «σταυροδρόμι» της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας, βρίσκεται το Μέτσοβο.

Στην Ήπειρο , μια ζωντανή πόλη γεμάτη με αμέτρητα ιστορικά αξιοθέατα και περικυκλωμένη από κατάφυτα βουνά, αποτελεί σημαντικό προορισμό για τον χειμερινό τουρισμό.

Χτισμένο αμφιθεατρικά στις πλαγιές, με τις κεραμιδένιες στέγες και τα ξύλινα χαγιάτια του, απλώνεται ανάμεσα σε οξιές και έλατα. Ο ήχος των τρεχούμενων νερών το συνοδεύει και το κάνει να μοιάζει με έναν τόπο όπου τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα.

Αξιοθέατα στο Μέτσοβο

Η πόλη των ευεργετών στη σκιά της Πίνδου

Το Μέτσοβο, από αρχαιοτάτων χρόνων, υπήρξε ένας ζωντανός οικισμός με οικονομία βασισμένη στην κτηνοτροφία, το εμπόριο και την χειροτεχνία. Οι Μετσοβίτες έμποροι, που πλούτισαν στην Ευρώπη, τις παραδουνάβιες Ηγεμονίες και τη Ρωσία, επέστρεψαν στην πατρίδα τους και ευεργέτησαν τον τόπο τους χτίζοντας δημόσια κτίρια, γεφύρια, εκκλησίες και σχολεία. Το Μέτσοβο, που υπήρξε σταθμός για εμπόρους από την Ανατολή και τη Δύση, αποτέλεσε κέντρο ανταλλαγής πολιτισμών. Σημαντική είναι η δράση του Ιδρύματος Τοσίτσα και η συμβολή του Ευάγγελου Αβέρωφ, που ενίσχυσαν το τουριστικό ρεύμα στο Μέτσοβο από τη δεκαετία του 1970.

Η πλατεία με τις αρκούδες

Η πλατεία του Μετσόβου είναι μία από τις πιο γνωστές της ορεινής Ελλάδας. Χιλιάδες επισκέπτες τη διασχίζουν κάθε χρόνο, φωτογραφίζονται δίπλα στο γλυπτό με τις δύο αρκούδες και ανταλλάσσουν βλέμματα με τους ηλικιωμένους Μετσοβίτες, που κάθονται στο κιόσκι τους και σχολιάζουν στα βλάχικα.

Πινακοθήκη Αβέρωφ: το σπίτι κορυφαίων Ελλήνων ζωγράφων

Περισσότερα από 200 έργα σημαντικών Ελλήνων ζωγράφων του 19ου και 20ου αιώνα στεγάζονται στην Πινακοθήκη Αβέρωφ, έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς χώρους της Ηπείρου.

Ονόματα όπως οι Λύτρας, Γύζης, Βολανάκης, Παρθένης, Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Τσαρούχης, Μόραλης και Φασιανός υπογράφουν τα έργα της πινακοθήκης, η οποία στεγάζεται σε ένα εντυπωσιακό κτίριο πίσω από την κεντρική πλατεία του χωριού.

Η γαλήνη της λίμνης

Η τεχνητή λίμνη των πηγών του ποταμού Αώου, που βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο, είναι μοναδική στην Ελλάδα. Το χειμώνα, τα γαλάζια νερά της συνδυάζονται με το λευκό χιονισμένο τοπίο, ενώ το καλοκαίρι απολαμβάνει την σκιά του πυκνού δάσους. Στα βόρεια της λίμνης, τα δάση οξιάς παραχωρούν τη θέση τους σε έλατα, ενώ τα όρια του Εθνικού Δρυμού Πίνδου και της Βάλια Κάλντα είναι κοντά. Το σκηνικό αποπνέει γαλήνη και ηρεμία, χαρακτηριστικά ενός αλπικού τοπίου.

Το χιονοδρομικό στις Πολιτσές

Το χιονοδρομικό κέντρο του Μετσόβου, αν και μικρό, διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για τους χιονοδρόμους. Στη θέση Πολιτσές, στα 1.400 μέτρα, προσφέρει 5 πίστες, 2 συρόμενα lift και 1 baby lift.

Τα αρώματα της Πίνδου σε ένα ξακουστό τυρί

Το Μετσοβόνε, το παραδοσιακό καπνιστό τυρί του Μετσόβου, είναι ένα από τα πιο γνωστά τυριά στην Ελλάδα. Κρατά μέσα του όλα τα αρώματα της Πίνδου, καθώς παρασκευάζεται από γάλα που προέρχεται από ζώα που βόσκουν ελεύθερα στα γύρω λιβάδια κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του φθινοπώρου.

Οι κρυμμένοι θησαυροί του Μετσόβου

Η σεκόγια του Αϊ-Νικόλα

Ανάμεσα σε ποτάμι, αμπέλι, κρήνη και μια τεράστια σεκόγια, το μοναστήρι του Αϊ-Νικόλα, που ιδρύθηκε στα βυζαντινά χρόνια, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοναστήρια και αξιοθέατα της περιοχής.

Οι τεχνίτες του Μετσόβου

Οι τεχνίτες του Μετσόβου είναι υπεύθυνοι για την ύφανση παραδοσιακών ελληνικών στολών και την ξυλογλυπτική περίτεχνων ταβανιών και τεμπλών εκκλησιών. Διατηρούν μερικά από τα πιο σπάνια παραδοσιακά επαγγέλματα της περιοχής.

Οι παραδοσιακές βρύσες

Πάνω από 25 πέτρινες παραδοσιακές βρύσες στο Μέτσοβο προσφέρουν ασταμάτητα κρυστάλλινο και παγωμένο νερό από τις πλαγιές της Πίνδου.

