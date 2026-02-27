TripAdvisor: Οι 4 ελληνικές παραλίες που βρίσκονται στις καλύτερες του κόσμου για το 2026

Στη λίστα του Trip Advisor με τις καλύτερες παραλίες στο κόσμο μπήκε η Ελλάδα με τέσσεριςαπό τις παραλίες της, όπως ανακοινώθηκε από τα φετινά Traveller’s Choice Awards Best of the Best του 2026.

Η Ελλάδα, για ακόμη μια χρονιά, κάνει την εμφάνισή της στη λίστα με τις καλύτερες παραλίες στον κόσμο, όχι με μία, αλλά με τέσσερις από τις παραλίες της.

Παρακάτω, εκείνες που ξεχώρισαν.

Ελαφονήσι

Η πρώτη ελληνική παραλία που εμφανίζεται στη λίστα, κατατάσσεται στη δεύτερη θέση και δεν είναι άλλη από το Ελαφονήσι, το οποίο οι ταξιδιώτες ξεχώρισαν για τη ροζ άμμο και τα τιρκουάζ νερά.

«Οι ρηχές λιμνοθάλασσες είναι ιδανικές για τα περίεργα παιδιά, ενώ τα πιο βαθιά νερά προσφέρουν κάθε είδους δραστηριότητα για τους ενήλικες: κολύμπι, snorkeling και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς», γράφει το Trip Advisor και συστήνει στους ταξιδιώτες να απολαύσουν και τα ηλιοβασιλέματα στη παραλία.