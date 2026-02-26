Σε τι διαφέρει το θαλασσινό από το επιτραπέζιο αλάτι

Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στο θαλασσινό και στο επιτραπέζιο αλάτι και είναι κάποιο πιο υγιεινό από το άλλο;

Στο εμπόριο υπάρχουν πλέον πολλά είδη αλατιού που διαφέρουν στο μέγεθος, το χρώμα και το όνομα. Εδώ, εμείς θα ασχοληθούμε με τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες, το επιτραπέζιο και το θαλασσινό αλάτι. Θα μάθουμε από πού προέρχονται και πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται. Επίσης, θα δούμε αν κάποιο είναι πιο υγιεινό από το άλλο.

Τι είναι επιτραπέζιο αλάτι;

Το επιτραπέζιο αλάτι προέρχεται από την εξόρυξη υπόγειων κοιτασμάτων αλατιού. Στη συνέχεια, υποβάλλεται σε επεξεργασία για την αφαίρεση ορυκτών και ακαθαρσιών και συνήθως εμπλουτίζεται με ιώδιο. Το ιώδιο είναι απαραίτητο μέταλλο που χρειάζεστε για να διατηρήσετε έναν υγιή θυρεοειδή. Ωστόσο, το σώμα μας δεν είναι σε θέση να το παράγει από μόνο του. Σήμερα, οι περισσότεροι άνθρωποι λαμβάνουν τη δόση του ιωδίου μέσω της καθημερινής τους διατροφής και δεν χρειάζονται το ιωδιούχο αλάτι. Ψάρια όπως ο μπακαλιάρος, το γιαούρτι, το γάλα, τα αυγά και τα φύκια είναι πλούσια σε ιώδιο.

Όσο για την υφή του επιτραπέζιου αλατιού, αυτή είναι πολύ λεπτή και διαλύεται γρήγορα. Έχει μια έντονη γεύση, αφού έχει καθαριστεί και απαλλαγεί από τυχόν ιχνοστοιχεία. Το επιτραπέζιο αλάτι χρησιμοποιείται καλύτερα σε συνταγές που απαιτούν μικρές ποσότητες αλατιού, όπως κέικ ή ζύμες, διότι σε μεγαλύτερες ποσότητες μπορεί να μας δώσει μια μεταλλική γεύση.

Τι είναι το θαλασσινό αλάτι;

Το θαλασσινό αλάτι δημιουργείται από την εξάτμιση του αλμυρού νερού. Είναι ελάχιστα επεξεργασμένο, που σημαίνει ότι περιέχει μικρές ποσότητες μετάλλων, όπως ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρο και κάλιο. Η ακριβής υφή, γεύση και χρώμα εξαρτώνται από το πού και πώς συγκομίστηκε το θαλασσινό αλάτι.

Οι κρύσταλλοι του θαλασσινού αλατιού είναι μεγαλύτεροι και έχουν πιο λεπτή γεύση, λόγω της παρουσίας ιχνοστοιχείων. Ανάλογα με την ποικιλία, μερικές φορές είναι καλύτερα να χρησιμοποιηθούν κατά το μαγείρεμα, ενώ άλλες είναι προτιμότερες ως αλάτι φινιρίσματος.

Ομοιότητες και διαφορές

Σύνθεση: μπορεί τα δύο είδη να έχουν την ίδια περίπου διατροφική αξία, αλλά η ακριβής σύστασή τους διαφέρει. Το επιτραπέζιο αλάτι συνήθως ενισχύεται με ιώδιο, ενώ το θαλασσινό αλάτι περιέχει ένα μικρό ποσοστό φυσικών μεταλλικών στοιχείων.

Μέγεθος και υφή: το επιτραπέζιο αλάτι είναι πιο λεπτό και διαλύεται γρήγορα, ενώ το θαλασσινό αλάτι είναι πιο χοντροκομμένο και συχνά χρησιμοποιείται στο τέλος μιας παρασκευής.

Γεύση: το θαλασσινό αλάτι περιέχει ιχνοστοιχεία, πράγμα που σημαίνει ότι έχει πιο περίπλοκη γεύση από το επιτραπέζιο αλάτι.

Ημερομηνία λήξης: το θαλασσινό αλάτι κρατά για πάντα. Το επιτραπέζιο αλάτι, από την άλλη μεριά, έχει μια ημερομηνία λήξης περίπου πέντε ετών, επειδή συνήθως είναι ενισχυμένο με ιώδιο.

Τιμή: το θαλασσινό αλάτι είναι ακριβότερο από το επιτραπέζιο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παράγεται σε μικρότερη ποσότητα και μερικές φορές με το χέρι.

Είναι το θαλασσινό αλάτι πιο υγιεινό από το επιτραπέζιο αλάτι;

Παρόλο που το θαλασσινό αλάτι έχει κυκλοφορήσει στο εμπόριο ως πιο υγιεινό, η αλήθεια είναι ότι έχει την ίδια θρεπτική αξία με το επιτραπέζιο. Και τα δύο αλάτια έχουν περίπου 40% νάτριο. Ωστόσο, επειδή οι περισσότεροι κρύσταλλοι θαλασσινού αλατιού είναι μεγαλύτεροι από τους κρυστάλλους επιτραπέζιου αλατιού, τότε το θαλασσινό αλάτι μπορεί να έχει λιγότερο νάτριο κατ’ όγκο. Γι’ αυτό εκτός κι αν ο γιατρός σας συστήσει κάποιο αλάτι για ιατρικούς λόγους, επιλέξτε το αλάτι που ταιριάζει περισσότερο στη γεύση σας.

πηγή cantina.protothema.gr







