Αλάτι: Πόσο πρέπει να τρώμε την ημέρα σύμφωνα με τον ΠΟΥ

Το αλάτι έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του πολιτισμού και είναι αυτό που δίνει γεύση στα φαγητά μας.

Από τις πρώτες νεολιθικές κοινωνίες μέχρι τις μεγάλες αυτοκρατορίες, όπως αναφέρει το cantina.protothema.gr δεν αποτέλεσε μόνο βασικό συστατικό στη μαγειρική, αλλά και πολύτιμο αγαθό που διαμόρφωσε εμπορικούς δρόμους, προκάλεσε πολέμους και επαναστάσεις και συνέβαλε στη δημιουργία πλούτου και δύναμης. «Αν υπήρχε τρόπος να μετρήσει κανείς την επιρροή του αλατιού στον παγκόσμιο πολιτισμό, θα βρισκόταν σίγουρα στην κορυφή», σημειώνει εύστοχα ο Γάλλος επιστημονικός συγγραφέας και ομότιμος καθηγητής Χημείας Dr Pierre Laszlo στο βιβλίο του «Salt: Grain of Life» (2001). «Ένα φαινομενικά ταπεινό υλικό όχι μόνο άλλαξε τον τρόπο που τρώμε, αλλά και τον τρόπο που ταξιδεύουμε, που συντηρούμε, που εμπορευόμαστε, τελικά, τον τρόπο που υπάρχουμε», συμπληρώνει.

Αλάτι – Η αλμυρή του ιστορία

Το αλάτι δεν ανακαλύφθηκε σε μια στιγμή, ούτε από έναν λαό. Είναι φυσικό στοιχείο που προϋπήρχε του ανθρώπου και αποτέλεσε στοιχείο της διατροφής του ήδη από τη Νεολιθική εποχή. Ίχνη παραγωγής και χρήσης εντοπίζονται στην Κίνα από το 6000 π.Χ., ενώ ήδη από το 2700 π.Χ. το συναντάμε σε κινεζικά, ιατρικά κείμενα. Στη Μεσοποταμία και την Αρχαία Αίγυπτο, το αλάτι κατείχε ιδιαίτερη θέση, από τη μαγειρική έως την ταρίχευση. Στην Ευρώπη η ορυκτή του εκδοχή εξορυσσόταν ήδη από το 1500 π.Χ. στο Χάλστατ της σημερινής Αυστρίας, το οποίο θεωρείται από τις αρχαιότερες τοποθεσίες εξόρυξης αλατιού στον κόσμο με φυσικά και πολιτιστικά απομεινάρια, σύμφωνα με την UNESCO. Οι Ρωμαίοι ήταν εκείνοι που οργάνωσαν πρώτοι ένα «μισθολόγιο» από αλάτι, το περίφημο salarium, απ’ όπου προέρχεται η αγγλική λέξη salary (μισθός). Αυτό που το καθιστά σημαντικό δεν είναι η γεύση, είναι η χρήση του ως συντηρητικό, καθώς πριν ανακαλυφθούν τα ψυγεία, ήταν η μοναδική μέθοδος συντήρησης. Γι’ αυτό και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το αλάτι χάραξε σύνορα, έστησε αυτοκρατορίες και όρισε εμπορικούς δρόμους, έχτισε την ισχύ πόλεων όπως η Βενετία και το Σάλτσμπουργκ και αποτέλεσε αφορμή για διαδηλώσεις όπως η Πορεία του Αλατιού από τον Μαχάτμα Γκάντι στην Ινδία το 1930.