Φούσκωμα: Αυτό το αρωματικό τσάι είναι το καλύτερο χωνευτικό μετά από ένα πλούσιο γεύμα

Μετά από ένα πλούσιο γεύμα με τους αγαπημένους μας, πολλοί στρεφόμαστε στα κλασικά «απεριτίφ» ή σε έναν δυνατό καφέ, πιστεύοντας ότι θα βοηθήσουν στη χώνεψη και θα ανακουφίσουν το αίσθημα βάρους στο στομάχι.

Από λικέρ μέχρι καπουτσίνο, τα δημοφιλή αυτά ποτά στην πραγματικότητα σπάνια προσφέρουν την αναμενόμενη ανακούφιση.

Όπως εξηγεί η γαστρεντερολόγος, Dr. Aditi Stanton, MD, μετά από ένα μεγάλο γεύμα είναι φυσιολογικό να νιώθουμε φούσκωμα, νωθρότητα ή ήπια δυσπεψία, όμως η λύση δεν βρίσκεται απαραίτητα στις παραπάνω επιλογές. Αν επιδιώκουμε πραγματική υποστήριξη της πέψης και όχι απλώς μια ευχάριστη γεύση στο τέλος του δείπνου, υπάρχει μια πιο απλή και ταπεινή επιλογή που φαίνεται πως λειτουργεί καλύτερα – και οι ειδικοί την προτείνουν ανεπιφύλακτα.

Το απλό ποτό που ενισχύει την πέψη

Το τσάι μέντας φαίνεται πως είναι ο «αδικημένος πρωταγωνιστής» της καλής πέψης. «Η μέντα, σε γενικότερο πλαίσιο, βοηθά στην αποβολή των αερίων», εξηγεί η Δρ. Brynna Connor. Οι ειδικοί αποδίδουν τα οφέλη αυτά σε ουσίες όπως η μενθόλη και το λιμονένιο, που «χαλαρώνουν τους εντερικούς μύες και μειώνουν τους σπασμούς, το φούσκωμα και τις κράμπες», όπως σημειώνει η Δρ. Stanton.

Κλινικές μελέτες με αιθέριο έλαιο μέντας έχουν δείξει ανακούφιση από τα συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου, ενώ «το τσάι μέντας προσφέρει παρόμοια –αν και ηπιότερα– οφέλη», προσθέτει η ίδια.

Πέρα όμως από τη σύστασή του, η ίδια η διαδικασία απόλαυσης ενός ζεστού ροφήματος λειτουργεί κατευναστικά. «Η ζεστασιά και το άρωμα έχουν ηρεμιστική επίδραση στο νευρικό σύστημα», λέει η διαιτολόγος Kathleen Benson. Η Δρ. Connor συμφωνεί: «Πρόκειται για μια τελετουργία. Και μόνο η παύση για να πιούμε κάτι ζεστό ηρεμεί ολόκληρο το σύστημα».

Ακόμη και απλές κινήσεις, όπως το να ακουμπάμε την κούπα στην κοιλιά, μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση. «Το καλό με το τσάι μέντας είναι ότι είναι προσιτό, οικονομικό και χαμηλού ρίσκου, μια ιδανική επιλογή όταν δεν αισθάνεστε καλά», σημειώνει η διαιτολόγος Amanda Sauceda.

Πόσο συχνά μπορούμε να το πίνουμε;

Για ήπια πεπτικά οφέλη στην καθημερινότητα, «ένα έως δύο φλιτζάνια τσάι μέντας είναι αρκετά»,σύμφωνα με την Benson. Ωστόσο, η Benson και η Amanda Sauceda τονίζουν ότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσο χρειάζεται για ουσιαστική ανακούφιση, επειδή η έρευνα αφορά κυρίως έλαιο μέντας και όχι το τσάι που βρίσκουμε στο εμπόριο.

Όπως εξηγεί η Δρ. Connor, το τσάι μέντας είναι απλώς ένα έγχυμα: «Η δραστική μενθόλη που λαμβάνετε είναι χαμηλή και ποικίλλει ανάλογα με τη μάρκα και τον χρόνο εκχύλισης. Είναι μια ήπια λύση για περιστασιακό φούσκωμα». Αντίθετα, οι κάψουλες ελαίου μέντας που χρησιμοποιούνται σε μελέτες και από άτομα με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου είναι «μια εντελώς διαφορετική περίπτωση», σχεδιασμένες να απελευθερώνουν υψηλή, σταθερή δόση στο έντερο.

Όπως λέει η Δρ. Connor: «Δεν μπορείτε να πιείτε αρκετό τσάι μέντας για να αναπαράγετε την επίδραση μιας κάψουλας. Για μια απλή ενόχληση μετά το γεύμα, το τσάι είναι μια χαρά. Για ιατρικές καταστάσεις, χρειάζεται προϊόν ιατρικής ποιότητας».

Άλλα οφέλη από το τσάι μέντας

Πέρα από την πέψη, το τσάι μέντας φαίνεται να προσφέρει και άλλα μικρά καθημερινά οφέλη, σύμφωνα με τους ειδικούς:

Ήπια τόνωση από το άρωμα της μενθόλης, παρότι δεν περιέχει καφεΐνη.

Πιο δροσερή, καθαρή αναπνοή.

Υποστήριξη της χαλάρωσης.

Μείωση πονοκεφάλων τάσης σε ορισμένα άτομα.

Ήπια μείωση της παραγωγής γάλακτος κατά τη διακοπή θηλασμού.

Λιγότερες λιγούρες για γλυκό, χάρη στη φυσικά ελαφριά γλυκύτητα της μέντας.

Ανακούφιση από τη ρινική συμφόρηση.

Ο ατμός από μια ζεστή κούπα μπορεί να ανοίξει τα ιγμόρεια.

Ποιοι θα πρέπει να αποφύγουν το τσάι μέντας;

Το τσάι μέντας είναι γενικά μια ασφαλής επιλογή για την ανακούφιση της ήπιας στομαχικής δυσφορίας μετά το φαγητό. Ωστόσο, δεν είναι κατάλληλο για όλους. Η Δρ. Connor προειδοποιεί ότι άτομα με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ή διαφραγματοκήλη θα πρέπει να το αποφεύγουν, καθώς «η μέντα χαλαρώνει τον κατώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα», γεγονός που μπορεί να επιτρέψει στα οξέα να ανέβουν και να προκαλέσουν καούρα.

Η Benson σημειώνει επίσης ότι το τσάι μέντας ενδέχεται να μειώσει την παραγωγή γάλακτος σε θηλάζουσες, ενώ προσοχή χρειάζεται και σε άτομα με προβλήματα στη χοληδόχο κύστη, πολύ μικρά παιδιά και όσους έχουν ευαισθησία στη μέντα.

5 tips για καλύτερη πέψη

Εκτός από το τσάι μέντας, οι ειδικοί προτείνουν 5 ακόμα κινήσεις – ματ, για να μειωθεί το φούσκωμα:

Μασήστε καλά το φαγητό σας.

Κινηθείτε λίγο, κάνοντας έναν σύντομο περίπατο.

Αποφύγετε να ξαπλώσετε.

Βάλτε κάτι ζεστό στην κοιλιά σας.

Πιείτε νερό, αποφεύγοντας το αλκοόλ και τα αναψυκτικά.

Συμπέρασμα

Τελικά, η καλύτερη λύση για μια ήρεμη πέψη μετά το φαγητό δεν είναι απαραίτητα η πιο «εντυπωσιακή», αλλά η πιο απλή. Ένα ζεστό τσάι μέντας και λίγες έξυπνες συνήθειες μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στο πώς νιώθουμε μετά το γεύμα.

