Ανακούφιση από τον βήχα σε λίγα λεπτά με αυτό το ρόφημα 4 συστατικών

Αναζητάτε μια φυσική λύση για να αντιμετωπίσετε τον ενοχλητικό βήχα χωρίς φάρμακα;

Αυτή η απλή σπιτική συνταγή για ένα καταπραϋντικό ρόφημα με 4 μόνο φυσικά υλικά μπορεί να σας προσφέρει ανακούφιση μέσα σε λίγα λεπτά. Είναι ιδανικό για παιδιά και ενήλικες.

Το καταπραϋντικό ρόφημα για γρήγορη ανακούφιση από τον βήχα

Καθώς οι κοινωνικές επαφές αυξάνονται μαζί τους ενισχύεται και η έκθεση σε ιούς και μικρόβια. Για πολλούς, αυτό μεταφράζεται σε έναν επίμονο βήχα που ταλαιπωρεί μικρούς και μεγάλους. Σύμφωνα με τις οδηγίες του NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας Ηνωμένου Βασιλείου), στις περισσότερες περιπτώσεις εκδήλωσης βήχα δεν απαιτείται φαρμακευτική αγωγή, παρά μόνο ξεκούραση, καλή ενυδάτωση και αποφυγή μετάδοσης.

Εάν θέλετε να αποφύγετε τα φάρμακα και να δοκιμάσετε κάτι φυσικό, η λύση μπορεί να είναι μια σπιτική θεραπεία για τον βήχα που έχει γίνει viral στα social media. Αυτή η φυσική θεραπεία προέρχεται από τον γνωστό λογαριασμό ευεξίας @healthy.organic.ways και χρησιμοποιεί 4 φυσικά υλικά. Μια απλή, γρήγορη και αποτελεσματική λύση για τον ξηρό ή παραγωγικό βήχα.

Υλικά

1 πορτοκάλι (κομμένο από την κορυφή και αδειασμένο από τον πολτό)

1 πρέζα αλάτι

1 πρέζα κουρκουμάς (turmeric) σε σκόνη

1 κουταλιά της σούπας μέλι (μετά το βράσιμο)

Οδηγίες

Κόψτε την κορυφή του πορτοκαλιού και αφαιρέστε τον εσωτερικό πολτό.

Τοποθετήστε το πορτοκάλι πάνω σε φλόγα ή εστία (προσεκτικά) και προσθέστε μια πρέζα αλάτι.

Για παιδιά 2-5 ετών, χρησιμοποιήστε πολύ μικρή ποσότητα αλατιού.

Για παιδιά άνω των 5 ετών, χρησιμοποιήστε έως μισό κουταλάκι του γλυκού.

Προσθέστε μια πρέζα κουρκουμά και ανακατέψτε.

Ζεστάνετε μέχρι το μείγμα να σκουρύνει και να αρχίσει να βράζει.

Αφήστε να κρυώσει για 1 λεπτό, προσθέστε 1 κουταλιά μέλι και ανακατέψτε.

Δώστε το στο παιδί ή καταναλώστε το εσείς πρωί και βράδυ για 3 ημέρες.

Γιατί λειτουργεί αυτή η φυσική θεραπεία για τον βήχα

Η αποτελεσματικότητα αυτής της συνταγής βασίζεται στις αντιφλεγμονώδεις και απολυμαντικές ιδιότητες των συστατικών της:

Πορτοκάλι: Πλούσιο σε βιταμίνη C, καταπραΰνει τον λαιμό και μειώνει τη φλεγμονή.

Αλάτι: Βοηθά στην απολύμανση και ενίσχυση της αποχρεμπτικής δράσης.

Κουρκουμάς: Ισχυρό φυσικό αντιφλεγμονώδες.

Μέλι: Μαλακώνει τον λαιμό, καταπραΰνει τον βήχα και ενισχύει το ανοσοποιητικό.

Τι προτείνουν ειδικοί για την αντιμετώπιση του βήχα

Σύμφωνα με το NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας Ηνωμένου Βασιλείου), ο βήχας μπορεί να αντιμετωπιστεί με:

Παρακεταμόλη ή ιβουπροφαίνη για τον πόνο

Ζεστό ρόφημα με λεμόνι και μέλι (όχι για μωρά κάτω του 1 έτους)

Φυτικά φάρμακα όπως το πελαργόνιο (κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών)

Αν όμως ο βήχας επιμένει για περισσότερες από 3 εβδομάδες, είναι σημαντικό να επισκεφθείτε γιατρό.