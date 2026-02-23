Τα ζώδια για τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026

ΚΡΙΟΣ

Τα πλανητικά της μέρας συνιστούν να έχετε μια δημιουργική προσέγγιση στα προβλήματα, για να μπορέσετε να τα διαχειριστείτε με μεγαλύτερη ευκολία και να έχετε ένα θετικότερο αποτέλεσμα. Ο στενός κύκλος που σας περιβάλλει μπορεί να αλλάξει τώρα, λόγω των νέων γνωριμιών που θα εμφανιστούν στην ζωή σας. Ίσως να σας απασχολήσει δε μέσα στην μέρα η σύνταξη εγγράφων οικονομικής φύσης, η συλλογή πιστοποιητικών ή η επίλυση νομικών ή περιουσιακών ζητημάτων.

ΤΑΥΡΟΣ

Ίσως να μην αισθάνεστε καλά στο εργασιακό σας περιβάλλον λόγω των αντικειμενικών συνθηκών που επικρατούν. Φροντίστε όμως να προσαρμοστείτε, γιατί μια ενδεχόμενη αλλαγή εργασιακής στέγης δεν είναι πολύ πιθανή αυτή τη στιγμή. Μην παίρνετε οικονομικά ρίσκα και συμβουλευτείτε έμπιστα σας άτομα για τις κινήσεις σας στον οικονομικό στίβο. Υποστήριξη θα βρείτε και από το οικογενειακό σας περιβάλλον.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Προσοχή στις σοβαρές συζητήσεις. Η μέρα απαιτεί προσεκτικό χειρισμό των θεμάτων που σας απασχολούν. Μην αγνοείτε την πραγματικότητα Θα πρέπει να είστε αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνετε και να μην διασπώνται η προσοχή και οι δυνάμεις σας σε πολλαπλές αρμοδιότητες ή εργασίες. Έτσι διασφαλίζετε καλύτερη ταχύτητα διεκπεραίωσης αλλά και καλύτερη ποιότητα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Μια διαφωνία ή ένα διαπληκτισμός με έναν συνεργάτη μπορεί να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις σήμερα, εάν δεν κάνετε και οι δύο ένα βήμα πίσω. Και οι δύο έχετε από την σκοπιά σας δίκιο και θα πρέπει να βρείτε τρόπο συνεννόησης. Η ψυχραιμία σας σε μια κατάσταση έντασης που θα υπάρχει θα βοηθήσει να επανέλθει η ηρεμία και να δούνε τα εμπλεκόμενα άτομα τις καταστάσεις στην σωστή τους διάσταση.

ΛΕΩΝ

Η μέρα μπορεί να γεννήσει ανησυχίες για την οικονομική σας σταθερότητα, καθώς τα δείγματα που λαμβάνετε δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Είναι καιρός να αναζητήσετε τρόπους να αυξήσετε τα εισοδήματά σας, ενδεχομένως μέσα από μια πρόσθετη απασχόληση. Υπάρχει η πιθανότητα να χρειαστείτε την στήριξη των ανθρώπων της οικογένειας σας στην προσπάθεια σας αυτή.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η μέρα μπορεί να σας οδηγήσει σε εκρήξεις θυμού και απρόβλεπτες ενέργειες, ενώ στις σχέσεις σας γίνεστε κυριαρχικοί και επιθετικοί. Καλό είναι να διοχετεύσετε όλη αυτή την ζωτική ενέργεια σε γόνιμες και παραγωγικές δράσεις, παρά σε αντιπαραθέσεις και διαξιφισμούς. Μια έκρηξη δημιουργικότητας θα μπορούσε να προκαλέσει ριζικούς μετασχηματισμούς

στην ζωή σας.

ΖΥΓΟΣ

Μπορεί να βιώσετε αισθήματα αβεβαιότητας και ανασφάλεια για τις πράξεις σας. Προσπαθήστε να μην παρασυρθείτε πολύ σε σκέψεις και να πάρετε γρήγορες αποφάσεις. Η σημερινή μέρα μπορεί να είναι ιδανική για εσωτερική ανάπτυξη και ανακάλυψη του εαυτού σας, γι αυτό ετοιμαστείτε για κάποιες αλλαγές και ακούστε τα συναισθήματα και τη διαίσθησή σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Η μέρα αναμένεται να σας κάνει λίγο μελαγχολικούς. Πολλοί θα αποτραβηχτείτε από τα πολύβουα πλήθη και θα εστιάσετε στον εαυτό σας. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τον εαυτό σας, τα συναισθήματα, τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας τώρα, ώστε να πραγματοποιήσετε αλλαγή πορείας, εάν κρίνετε κάτι τέτοιο απαραίτητο. Εάν πρόκειται να μεταναστεύσετε ή να μετεγκατασταθείτε, το διάστημα αυτό, θα υπογραφούν τα οριστικά έγγραφα σύντομα και θα ανοίξει ο δρόμος σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Στην δουλειά σας ενδεχομένως να έχουν σήμερα περισσότερες απαιτήσεις οι εργοδότες σας ή να αντιμετωπίσετε αυξημένο ανταγωνισμό. Θα πρέπει να προσαρμοστείτε τάχιστα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στον εργασιακό χώρο, γεγονός που πιθανόν να επηρεάσει την προσωπική σας ζωή, αλλάζοντας τους ρυθμούς της καθημερινότητα σας. Θα έχετε στο μέλλον λιγότερο ελεύθερο χρόνο, αλλά θα παρουσιαστεί σημαντική βελτίωση από άποψη καριέρας και εισοδημάτων.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Είστε λίγο χαοτικοί στην σκέψη και στην πράξη σήμερα και αυτό δεν σας βοηθάει καθόλου να διεκπεραιώσετε τις τρέχουσες υποχρεώσεις σας. Ηρεμήστε και βάλτε σε μια τάξη το μυαλό σας. Κατά την σημερινή μέρα σημαντικό είναι να αποφύγετε την πεπατημένη και να αναζητήσετε νέους τρόπους έκφρασης ή χειρισμού των καταστάσεων που θα προκύψουν. Ένα άτομο ίσως φωτίσει κάποια άγνωστα μονοπάτια μέσα σας που θα σας οδηγήσουν σε μια νέα περιπέτεια.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Ηρεμία και γαλήνη επικρατεί γύρω σας και αυτό θα σας βοηθήσει να διεκπεραιώσετε τόσο τις δουλειές σας όσο και τις υποχρεώσεις σας προς την οικογένεια με έναν ομαλό και χαλαρό τρόπο. Με καλή συγκέντρωση και στοχευμένη δράση έχετε την ευκαιρία να κλείσετε με ευνοϊκούς όρους κάποιες υποθέσεις σας που χρονίζουν και να πάρετε μια βαθιά ανάσα.

ΙΧΘΕΙΣ

Χρειάζεται καθαρή σκέψη σήμερα και στοχευμένες δράσεις για να μπορέσετε να διαχειριστείτε τις καταστάσεις σωστά. Τραπεζικά δάνεια θα μπορούσαν να ρυθμιστούν με επιτυχία τώρα, καλό θα ήταν όμως να αποφύγετε να πάρετε τις μέρες αυτές κάποιο νέο δάνειο. Οι αδέσμευτοι ίσως να συναντήσετε ένα άτομο και να αρχίσετε να επικοινωνείτε μαζί του, δεν θα είστε όμως απόλυτα βέβαιοι για τα πραγματικά σας συναισθήματα.