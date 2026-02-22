Τα ζώδια για την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026

Κριός

Εκτιμήστε και αγαπήστε περισσότερο τον εαυτό σας γι αυτό που είστε, προκειμένου να μπορέσετε στην συνέχεια να προσφέρετε και να γίνετε αποδέκτης αγάπης από τους γύρω σας. Αποβάλετε τις έγνοιες για τα μικρά και επουσιώδη και επικεντρωθείτε στα σημαντικά της ζωής σας. Οι ανθρώπινες σχέσεις μπορούν να σας δώσουν το αίσθημα της ασφάλειας που χρειάζεστε για να αντλήσετε δύναμη και να παλέψετε για ένα καλύτερο αύριο.

Ταυρος

Η μέρα γεννά την απύθμενη επιθυμία να σπάσετε τα δεσμά σας, να απελευθερωθείτε από περιορισμούς και να επαναστατήσετε ενάντια σε κάθε μορφής εξουσία. Λόγω των βιαστικών σας ενεργειών μπορεί να προκληθούν σοβαρές αναστατώσεις στις ζωές σας. Η έλλειψη προσοχής και συγκέντρωσης μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα, ειδικά όταν χειρίζεται κανείς βαρύ εξοπλισμό.

Δίδυμοι

Μην πειραματίζεστε με την υγεία σας και χρησιμοποιείτε γιατροσόφια που δεν ξέρετε τι αποτελέσματα θα μπορούσαν να έχουν στον οργανισμό σας και στην υγεία σας μακροχρόνια. Και η κλασσική ιατρική κάνει δουλειά… Οι αισθηματική σας σχέση θα σας προβληματίσει και θα απαιτήσει την προσοχή σας κατά την διάρκεια της μέρας. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από την πλευρά σας για να παραμείνει μια σχέση βιώσιμη και λειτουργική…

Καρκίνος

Καθόλου καλό δεν είναι το κέφι σας σήμερα. Αφορμή γι’ αυτό θα είναι ο σύντροφο σας ή κάποιος από το σπίτι σας. Φερθείτε με ρεαλισμό και αφήσετε στην άκρη τις ανώφελες απαισιοδοξίες σήμερα. Πολλά γεγονότα προβλέπονται στον αισθηματικό τομέα που θα σας χαλάσουν τη διάθεση. Ξεκουραστείτε και μην αφήνετε την ένταση μέσα σας να μεγαλώνει.

Λέων

Οι αποφάσεις σας θα πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία και την λογική και όχι στην διαίσθηση ή την παρόρμηση της στιγμής. Μην αφήνετε επίσης τρίτα άτομα να εμπλέκονται στις υποθέσεις σας και να σας δημιουργούν προβλήματα. Μέσα στον ενθουσιασμό σας για μια επιτυχία σας μπορεί να πληγώσετε άθελα σας ένα αγαπημένο σας άτομο. Δεν είναι κακό να παραδεχτείτε τα λάθη σας και να ζητήσετε συγγνώμη…

Παρθένος

Καλλιτεχνικές ανησυχίες και ενδιαφέροντα απομακρύνουν την σκέψη και την προσοχή σας από την πεζή και πολλές φορές θλιβερή πραγματικότητα και σας ταξιδεύουν σε άλλους κόσμους. Για να μπορέστε να βγείτε οριστικά από ένα ατέρμονα κύκλο στασιμότητας θα πρέπει να κάνετε κάποια νέα βήματα, ίσως προς διαφορετική κατεύθυνση. Εξετάστε κάθε ενδεχόμενο και ίσως κάπου κοντά να βρίσκεται μια κρυμμένη ευκαιρία.

Ζυγός

Τα πλανητικά της μέρας τονίζουν την ανάγκη να αποκτήσετε καινούργιες γνώσεις ή να διευρύνετε το φάσμα του γνωστικού σας αντικειμένου, για να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας σας στην αγορά εργασίας. Κατά την διάρκεια της μέρας μπορεί να αναγκαστείτε να αλλάξετε άποψη επάνω σε σημαντικά ζητήματα ή να προετοιμαστείτε ψυχολογικά για να πάρετε μια σημαντική απόφαση.

Σκορπιός

Κάποιο άτομο στον εργασιακό χώρο θα προσπαθήσει να σας μειώσει και να σας προσβάλει, κινούμενο καθαρά από αισθήματα ζηλοφθονίας απέναντι σας. Μην του δίνετε σημασία, το περιστατικό είναι ανάξιο λόγου. Μια μικρή κόπωση όμως που ενδεχομένως να αισθανθείτε δεν θα πρέπει να την αγνοήσετε. Ο οργανισμός σας χρειάζεται ξεκούραση. Ελαφρώστε το πρόγραμμα σας από υποχρεώσεις και χαλαρώστε.

Τοξότης

Είναι η μέρα που θα πρέπει να βάλετε λίγο φρένο στους ξέφρενους ρυθμούς σας και να ακούσετε προσεκτικά τους άλλους, κυρίως τον σύντροφο σας, τι έχουν να σας πουν. Με την συζήτηση μπορούν να λυθούν πολλά προβλήματα. Η μέρα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες και ελπιδοφόρες εξελίξεις! Μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη ή μια νέα ερωτική σχέση για τους αδέσμευτους, που μπορεί να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας εποχής για τα αισθηματικά σας.

Αιγόκερως

Θα είστε στο απόγειο της ενέργειάς σας κατά την διάρκεια της μέρας. Κάντε καλή χρήση της, χρονική επιλύοντας τρέχοντα αλλά και λιμνάζοντα προβλήματα. Θα είναι μια ευνοϊκή στιγμή για να πραγματοποιήσετε τους στόχους και τα σχέδιά σας. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί και να θυμάστε να ξεκουράζεστε για να μην υπερφορτώνετε τον εαυτό σας.

Υδροχόος

Έχετε συνήθως σωστή κρίση, επειδή είστε από τα άτομα που έχουν την δυνατότητα να αντιλαμβάνεστε την συνολική εικόνα του προβλήματος. Σήμερα όμως κινδυνεύετε από την συναισθηματικό σας να πάρετε λάθος δρόμο… Φανείτε ανοιχτοί στους κοντινούς σας ανθρώπους και μην διστάζετε να ζητήσετε την βοήθεια τους, εάν την χρειάζεστε. Άλλωστε, ζητώντας βοήθεια, δίνετε στα άτομα που σας αγαπούν την ευκαιρία και την δυνατότητα της προσφοράς.

Ιχθείς

Θα έχετε την τάση να αναλαμβάνετε ευθύνες ή επιπλέον εργασία, υπερεκτιμώντας τις δυνατότητες σας. Καλύτερα να απορρίψετε κάποια δουλειά και να είστε εμπρόθεσμοι, παραδίδοντας ένα άρτιο αποτέλεσμα, παρά να αγχώνεστε και να παρουσιάσετε τελικά κάτι μέτριο ή ελλιπές. Θα χρειαστεί επίσης να ασχοληθείτε περισσότερο με τον εαυτό σας και με την φυσική σας κατάσταση. Ίσως είναι καιρός να αλλάξετε διατροφικές συνήθειες και να εντάξετε την άσκηση στην ζωή σας για να προλάβετε τα δύσκολα…