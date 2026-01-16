Πώς προφυλάσσουμε το δέρμα μας από το κρύο

Για τις δερματοπάθειες που παρουσιάζουν έξαρση τους χειμερινούς μήνες, τα υπέρ και τα κατά του κρύου στο δέρμα, αλλά και τους τρόπους προστασίας, μιλά ειδικός.

Σε συνέντευξη που παραχωρεί στο Πρακτορείο FM και στην εκπομπή της Τάνιας Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ», ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας, (ΕΔΑΕ) δερματολόγος αφροδισιολόγος, Σωτήρης Θεοχάρης αναφέρει:

Τα υπέρ και τα κατά στο δέρμα

Σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη ο κρύος αέρας κατά τεκμήριο συγκρατεί λιγότερο νερό, έχει πιο χαμηλή υγρασία με αποτέλεσμα το δέρμα να αφυδατώνεται.

«Όταν μένουμε για πολύ ώρα σε χώρους με κεντρικό κλιματισμό, ή με τζάκι δημιουργείται μία συνθήκη σαν να είμαστε σε έρημο μέσα στο σπίτι μας, οπότε επηρεάζεται ο δερματικός φραγμός και έτσι το δέρμα ξηραίνεται περισσότερο και καθίσταται πιο ευάλωτο σε ερεθισμούς και μολύνσεις.

Η δεύτερη ποιοτική μεταβολή που συμβαίνει κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι η μείωση της λειτουργικής δραστηριότητας τον σμηματογόνων αδένων, που έχει σαν συνεπακόλουθο τη μείωση της παραγωγής του σμήγματος, το οποίο είναι ένας φυσιολογικός φραγμός στο δέρμα για μικρόβια. Έτσι επιδεινώνεται η ευαισθησία και η ξηρότητα του δέρματος. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε μεταβάσεις από περιβάλλοντα με χαμηλή θερμοκρασία, σε περιβάλλοντα με υψηλότερη θερμοκρασία. Κάτι που δημιουργεί αυτόματα μία μεταβολή στον αυλό των μικρών αγγείων του δέρματος, στα λεγόμενα τριχοειδικά αγγεία. Κι έτσι παρατηρείται μία αύξηση στις ερυθυματώδεις βλάβες, σε κηλίδες, καθώς επίσης μπορεί να σημειωθεί έξαρση κάποιων δερματοπαθειών. Το κρύο μάς οδηγεί να φοράμε βαριά ρούχα, ενίοτε συνθετικά με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δερματοπάθειες και από αυτά, είτε αλλεργικές είτε εκ τριβής. Όσον αφορά τα ζεστά μπάνια, όταν αυτά διαρκούν αρκετή ώρα κάνουν το δέρμα πιο ευαίσθητο. Και βέβαια επειδή με τις χαμηλές θερμοκρασίες δεν υπάρχει ανάγκη για πρόσληψη νερού, επιδεινώνεται περαιτέρω η αφυδάτωση».

Ωστόσο υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, καθώς σύμφωνα με τον γνωστό δερματολόγο το κρύο από μόνο του βοηθάει στην αιματική κυκλοφορία στη βελτίωση του τόνου του δέρματος και στη σπαργή , αλλάζοντας το μηχανισμό που έχει προκαλέσει η αυξημένη θερμοκρασία. Άλλωστε δεν είναι λίγες οι θεραπείες που βασίζονται στο κρύο και οι δερματολόγοι χρησιμοποιούν για πολλούς λόγους όπως αφαίρεση βλαβών, σύσφιξη, λείανση ρυτίδων, ενίσχυση κολλαγόνου κλπ.

Χειμερινές δερματοπάθειες

Ποιες είναι όμως οι δερματοπάθειες που επιδεινώνει το κρύο, ερωτάται ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας.

«Η πρώτη δερματοπάθεια είναι αυτή που οφείλεται σε πρόκληση αλλεργικού φαινομένου από το κρύο, λέγεται κνίδωση από ψύχος και δεν είναι τίποτε άλλο από μία αλλεργία από φυσικά αίτια που προκαλεί έντονο κνησμό, εμφάνιση πόμφων (σσ καντήλες) και θεωρείται μια οξεία κατάσταση. Συχνά εμφανίζεται χειμερινό έκζεμα κυρίως στα άνω και κάτω άκρα με τραχύτητα στο δέρμα, κνησμό και κάψιμο. Επίσης, έχουμε μία έξαρση ενός άλλου πολύ συχνού φαινομένου, που λέγεται σμηγματορροική δερματίτιδα, η οποία είναι συνδυασμός του εκζέματος με την ξηρότητα».

Όπως εξηγεί ο κ.Θεοχάρης τους χειμερινούς μήνες επιδεινώνεται η ατοπική δερματίτιδα, που όπως λέει είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα, το οποίο αφορά όλες τις ηλικίες.

«Χειμερινή θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει και τη ροδόχρου νόσο, μία φλεγμονώδη δερματοπάθεια, η οποία εδράζεται στο πρόσωπο, και χαρακτηρίζεται από ευρυαγγείες, φλύκαταινες (φλεγμονώδη σπυράκια) καύσο και στους άντρες μετά την ηλικία των 70 μπορεί να οδηγήσει σε υπερπλασία των σμηγμηματογόνων αδένων, με αποτέλεσμα να βλέπουμε να μεγαλώνει η μύτη».

Για τις γνωστές σε όλους μας χιονίστρες ο πρόεδρος της ΕΔΑΕ, αναφέρει ότι πρόκειται για μία φλεγμονώδη δερματοπάθεια που οφείλεται σε απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας, αφορά κυρίως άνω και κάτω άκρα ακρορίνιο (άκρη της μύτης) και τα πτερύγια των αυτιών και προκαλεί ερύθημα, οίδημα, πόνο μικρές φυσαλίδες και απολέπιση. «Το χειμώνα εμφανίζεται ακόμη το φαινόμενο Ρεϊνό, το οποίο απαντάται στο 2-4% του γενικού πληθυσμού. Είναι μία απότομη μεταβολή στη χροιά του δέρματος, χαρακτηριζόμενη από μία αλληλουχία ωχρότητα, ερυθρότητα, κυάνωση και θα πρέπει να διερευνάται για συνύπαρξη συστηματικού νοσήματος».

Οδηγίες προστασίας

Ξεκινάμε πρώτα με τη χρήση μίας ενυδατικής κρέμας που να είναι πλούσια σε λιπίδια, ιδιαιτέρως για τα χέρια μας, τα οποία θα πρέπει να προστατεύουμε απαραιτήτως με γάντια, ιδιαίτερα όταν εκτιθέμεθα για πολύ ώρα σε πολύ ψυχρές θερμοκρασίες, λέει ο κ. Θεοχάρης για να συμπληρώσει στη συνέχεια: «Καλό είναι να αποφεύγουμε τα καυτά μπάνια, καθότι ξεραίνουν περαιτέρω το δέρμα μας.

Η χρήση υγραντήρα στο σπίτι, μας βοηθάει στη διατήρηση της υγρασίας στο περιβάλλον που ζούμε. Εννοείται ότι πρέπει και κατά τη διάρκεια του χειμώνα να χρησιμοποιούμε αντηλιακό, γιατί ο ήλιος είναι πιο επικίνδυνος αυτούς τους μήνες. Να καταναλώνουμε φρούτα πού ενυδατώνουν το δέρμα και τροφές πλούσιες σε ω3 λιπαρά για να βελτιώνουμε το λιπιδικό προφίλ του δέρματος. Λόγω της απουσίας του ήλιου συνιστούμε στον κόσμο να λαμβάνει τροφές πλούσιες σε βιταμίνη D ή να παίρνει συμπληρώματα βιταμίνης D για να μην έχουμε ένδεια στη σύνθεση αυτής της τόσο σημαντικής βιταμίνης».