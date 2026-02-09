Ποια θερμοκρασία κάνει ένα σπίτι πραγματικά άνετο τον χειμώνα;

Ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι μας τον χειμώνα, ώστε να νιώθουμε άνετα, ζεστά και ταυτόχρονα να προστατεύουμε με τον καλύτερο τρόπο την υγεία μας;

Αυτό το ερώτημα μας απασχολεί – αν φυσικά έχουμε πάντα την «πολυτέλεια» της ρύθμισής της.

Όπως μάς υπενθυμίζει το BBC σε ένα νέο ρεπορτάζ του, αυτή την εποχή υπάρχουν κίνδυνοι που συνδέονται με τις χαμηλές θερμοκρασίες, από τη γρίπη έως την υποθερμία και τα καρδιακά επεισόδια, τις πιο παγωμένες μέρες. Περισσότερα ευάλωτες, φυσικά, αναδεικνύονται οι μεγαλύτερες ηλικίες και τα πολύ μικρά παιδιά.

Η ιδανική θερμοκρασία περιβάλλοντος για το εσωτερικό του σπιτιού είναι να ρυθμίσουμε τον θερμοστάτη κάπου μεταξύ 18 και 21 βαθμών Κελσίου. Αλλά για τους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας, τα πολύ μικρά παιδιά και άτομα με χρόνια νοσήματα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά, συγκεκριμένα, τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Αν, τώρα, έχουμε συμπτώματα που παραπέμπουν σε γρίπη, η οποία είναι σε έξαρση αυτή την εποχή, δεν θεωρούμε δεδομένο ότι «απλά θα περάσει από μόνη της», αλλά συμβουλευόμαστε τον γιατρό μας. Ο ειδικός μπορεί να μας χορηγήσει φάρμακα που αν ληφθούν μέσα στις πρώτες 48 ώρες, θα περιορίσουν τα συμπτώματα και τον κίνδυνο επιπλοκών. Ευπαθείς ομάδες σε αυτή την περίπτωση δεν είναι μόνο τα μωρά και οι ηλικιωμένοι αλλά και οι καπνιστές καθώς και όσοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις όπως το άσθμα ή ο διαβήτης.

