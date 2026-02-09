Πάτρα: Θλίψη από τον ξαφνικό θάνατο 35χρονης Ευανθίας Αγγελοπούλου λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της

Δύο παιδιά ηλικίας 3 χρόνων και 2 εβδομάδων, αφήνει πίσω της η 35χρονη γυναίκα που έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, το Σάββατο. Η άτυχη μητέρα, άφησε την τελευταία της πνοή, μέσα στο σπίτι της στην Άρτα, την ώρα που θήλαζε το βρέφος της.

Πρόκειται για την Ευανθία Αγγελοπούλου, νηπιαγωγό με καταγωγή από την Περιβόλα της Πάτρας, η οποία τα τελευταία χρόνια ζούσε μόνιμα στην Άρτα, καθώς ο σύζυγός της, γιατρός στο επάγγελμα, κατάγεται από την περιοχή.

Η τραγωδία χτύπησε τη στιγμή που η μητέρα βρίσκονταν στο σαλόνι του σπιτιού της και τάιζε το μωράκι της, το οποίο είχε φέρει στη ζωή πριν από 15 ημέρες. Τότε ξεκίνησε να νιώθει αδιαθεσία και κάλεσε αμέσως τον σύζυγό της και πνευμονολόγο στο επάγγελμα, λέγοντας πως κάτι δεν πηγαίνει καλά. Μέχρι να προλάβει να γυρίσει στο σπίτι τους, η 35χρονη είχε ήδη ξεψυχήσει.

Το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση στις 09:20 το πρωί. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σπίτι, παρέλαβε την μητέρα και την μετέφερε στο γενικό νοσοκομείο Άρτας. Παρά την προσπάθεια των γιατρών να την επαναφέρουν στη ζωή, η 35χρονη δεν τα κατάφερε, σύμφωνα με το MEGA.