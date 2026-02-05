Κενές περισσότερες από 70.000 θέσεις εργασίας στον γεωργικό τομέα

Περίπου το 10% του καρπού της ελιάς έχει μείνει στα δέντρα φέτος λόγω της έλλειψης εργατών γης και του αυξημένου κόστους παραγωγής, επεσήμανε ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου, Μανώλης Γιαννούλης.

Η χρόνια έλλειψη εργατών γης παραμένει ένας από τους σοβαρότερους ανασταλτικούς παράγοντες για τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, καθώς η εγχώρια προσφορά εργατικού δυναμικού συνεχίζει να υπολείπεται των αναγκών του πρωτογενούς τομέα.

Οι ελλείψεις είναι ιδιαίτερα έντονες σε συγκομιδές δενδρωδών καλλιεργειών, κηπευτικών και σε κτηνοτροφικές εργασίες, ενώ οι διαδικασίες μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, μέχρι σήμερα, έχουν αποδώσει αισθητά λιγότερα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγωγικών φορέων, περισσότερες από 70.000 θέσεις εργασίας στον γεωργικό τομέα παραμένουν κενές, ενώ συνολικά το έλλειμμα εργατικών χεριών στην ελληνική αγορά εργασίας ξεπερνά τις 200.000 θέσεις, σε κλάδους όπως οι κατασκευές, ο τουρισμός και η αγροτική παραγωγή.

Ενδεικτικά, το 2025 είχαν αναζητηθεί περίπου 89.290 θέσεις για εργασία πολιτών τρίτων χωρών, ωστόσο εκτιμάται ότι καλύφθηκαν μόλις 45.000-50.000, με τις υπόλοιπες να παραμένουν ακάλυπτες, εντείνοντας τη στενότητα στην αγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έθεσε σε λειτουργία από τις 29 Ιανουαρίου 2026 νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων για τη μετάκληση εποχικών εργατών γης, στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας Ελλάδας – Αιγύπτου, επιχειρώντας να αναμορφώσει τη διαδικασία.