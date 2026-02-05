Politico: Ο Επστάιν «ψάρευε» γυναίκες από πρακτορεία μοντέλων στην Ευρώπη

Δίκτυο επαφών στις Βρυξέλλες του Βελγίου μέσω αλληλογραφία προς ισχυρά πρόσωπα και πρακτορεία μοντέλων για γυναίκες στην Ευρώπη, διατηρούσε επί περίπου μια δεκαετία ο καταδικασμένος για εγκλήματα σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος ανηλίκων, Τζέφρι Επστάιν, σύμφωνα με μια σειρά αποκαλύψεων για τη δράση του, από τα περίπου 3,5 εκατομμύρια έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η τελευταία δέσμη αρχείων που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δείχνει ότι ο Τζέφρι Επστάιν σχεδίαζε πολλά ταξίδια στις Βρυξέλλες, όπου βρίσκονται πολλά από τα πιο σημαντικά γραφεία της ΕΕ, καθώς και ότι είχε επαφές με ανθρώπους στην πρωτεύουσα του Βελγίου μεταξύ 2010 και 2019. Ωστόσο, καμία από τις συναντήσεις του δεν δημοσιοποιήθηκε, αλλά τα ηλεκτρονικά μηνύματα αποκαλύπτουν μια σειρά πιθανών επισκέψεων του ίδιου και φερόμενων μεσαζόντων.

Ο Επστάιν, ο οποίος σύμφωνα με τους εισαγγελείς «δημιούργησε ένα τεράστιο δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων», είχε επαναλαμβανόμενη αλληλογραφία σχετικά με γυναίκες στην Ευρώπη.

Μια σειρά email που στάλθηκε στον Επστάιν το 2010 περιλαμβάνει μια περιγραφή μιας γυναίκας που αναγνωρίζεται ως «Kelly C.», η οποία παρέχεται από ένα «πρακτορείο μοντέλων» με έδρα τις Βρυξέλλες, το Casting Factory. Οι σωματικές διαστάσεις της Kelly παρέχονται μαζί με μια βεβαίωση ότι είχε «πολύ ωραίο χαρακτήρα».

Το Politico δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με το Casting Factory, το οποίο δεν διαθέτει πλέον λειτουργικό σάιτ. Μια επίσκεψη στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ανταλλαγή μηνυμάτων, στο κέντρο των Βρυξελλών κοντά στην Avenue Louise, αποκάλυψε ένα κτίριο που τώρα φαίνεται άδειο.

Στην ανταλλαγή περιλαμβάνεται ένας εκπρόσωπος που προσδιορίζεται ως μέλος της MC2 Model Management — ενός πρακτορείου που συνιδρύθηκε από τον μακροπρόθεσμο συνεργάτη του Epstein, Jean-Luc Brunel. Ο Brunel βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί του στη φυλακή του Παρισιού το 2022, όπου κρατούνταν ως ύποπτος για βιασμό ανηλίκων και εμπορία παιδιών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Η MC2 έχει πλέον πάψει να λειτουργεί και δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία μαζί της για σχόλιο.

Επίσης το 2010, ο Jeffrey Epstein έλαβε ένα μήνυμα από μια διεύθυνση που είχε υποστεί επεξεργασία, στο οποίο τον ενημέρωναν ότι ο αποστολέας «ετοιμαζόταν για την πτήση του αύριο» και «θα του έστελνε τον νέο του αριθμό από τις Βρυξέλλες!». Στην Ανατολική Ευρώπη, η μονή αγκύλη χρησιμοποιείται συχνά ως συντομογραφία για ένα χαμογελαστό πρόσωπο.

Ένα άλλο μήνυμα προς τον Epstein, επίσης από μια διαγραμμένη διεύθυνση, απλά λέει «miss you))))) bisous from Brussels» (σ.σ. μου λείπεις) φιλιά από τις Βρυξέλλες). Το «bisous» σημαίνει φιλιά στα γαλλικά.

Σε άλλη ανταλλαγή μηνυμάτων, ένας άγνωστος αποστολέας ανέφερε στον Epstein ότι είχε πραγματοποιήσει βιντεοκλήση με μια γυναίκα που φαινόταν «πολύ συμπαθητική», ακόμα κι αν «δεν μπορούσε να δει καλά το πρόσωπό της». Την γυναίκα, η οποία φέρεται να «περίμενε τη βίζα», την περιέγραψε ως «πρώην υπεύθυνη κρατήσεων σε πρακτορείο μοντέλων (ίσως έχει και άλλες υποψήφιες;) Νομίζω ότι θα τα πάει καλά μετά τη συζήτησή μας».

Στη συνέχεια, ο αποστολέας ζήτησε να πετάξει στην πρωτεύουσα του Βελγίου. Ο Epstein απάντησε: «Ναι στο ταξίδι στις Βρυξέλλες».

Ένα χρόνο μετά, το 2011, ο Epstein έλαβε ένα email από τον βοηθό του που τον ενημέρωνε ότι «ο Jean Luc τηλεφώνησε για να πει γεια και να σας ενημερώσει ότι φεύγει απόψε [για] τις Βρυξέλλες». Στο email δεν αναφέρονταν περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητα του καλούντος.

Μια υποτιθέμενη επίσκεψη του Epstein στις Βρυξέλλες είχε προγραμματιστεί για λίγες μόνο ώρες. Σύμφωνα με μια σημείωση κράτησης που έστειλε ένας βοηθός του Epstein, τον Ιανουάριο του 2019 σκόπευε να ταξιδέψει με τρένο από το Παρίσι μαζί με ανώνυμους Γάλλους και Ουκρανούς συνεργάτες, να φτάσει στο Gare du Midi των Βρυξελλών γύρω στις 5 μ.μ. και να αναχωρήσει ξανά λίγο μετά τις 8 μ.μ. Ο σκοπός του ταξιδιού δεν είναι σαφής.

Ραντεβού στο Βέλγιο

Ο Epstein έλαβε μια σειρά από προτάσεις για εστιατόρια στην πρωτεύουσα του Βελγίου. Μια ανώνυμη επαφή είπε στον Epstein ότι το Belga Queen, ένα ανακαινισμένο κτίριο τράπεζας στο ιστορικό κέντρο, ήταν ένα από τα «καλύτερα» εστιατόρια στις Βρυξέλλες.

Το 2019, όταν ο τότε υπουργός Εξωτερικών της Σλοβακίας, Miroslav Lajčák, ήθελε να συναντήσει τον Jeffrey Epstein, είπε ότι είχε κλείσει τραπέζι στο La Brasserie des Étangs Mellaerts, ένα πολυτελές εστιατόριο στο καταπράσινο προάστιο Woluwe-Saint-Pierre των Βρυξελλών. Το εστιατόριο αρνήθηκε να επιβεβαιώσει στο Politico εάν η κράτηση είχε γίνει.

Ο Lajčák παραιτήθηκε από την τελευταία του θέση ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του πρωθυπουργού της Σλοβακίας το περασμένο Σάββατο (31.01.2026), αφού τα έγγραφα έδειξαν ότι διατηρούσε στενές σχέσεις με τον Epstein μετά την καταδίκη του χρηματοδότη το 2008 για προσέλκυση ανηλίκου για σεξουαλικές υπηρεσίες. Ο Lajčák δήλωσε ότι δεν έκανε τίποτα κακό και αισθάνεται «ανόητος» που διατήρησε την επαφή.

«Το αγαπημένο μου εστιατόριο ήταν το L’Idiot Du Village», δήλωσε ο Peter Mandelson, πρώην υπουργός της βρετανικής κυβέρνησης και ευρωπαίος επίτροπος από το 2004 έως το 2008 ― και τακτικός συνεργάτης του Epstein― σε έναν ανώνυμο γνωστό του που του ζήτησε προτάσεις, αφού ο Epstein είπε ότι ο Mandelson γνώριζε καλά την πόλη. Το πλέον κλειστό μπιστρό βρισκόταν κρυμμένο σε ένα πλακόστρωτο σοκάκι στη γειτονιά Marolles και ήταν γνωστό για τα θαλασσινά πιάτα του.

Ο Μάντελσον αναμένεται να παραιτηθεί από τον τίτλο του ως Λόρδος, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη. Η βρετανική αστυνομία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνούν αν παραβίασε τον νόμο όταν ενημέρωσε εκ των προτέρων τον Επστάιν το 2010 για ένα προγραμματισμένο πακέτο διάσωσης ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης χρέους.

Ο Επστάιν — ο οποίος είχε προσωπική περιουσία ύψους 440 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τη στιγμή του θανάτου του και εμπορικά συμφέροντα σε όλες τις χρηματοπιστωτικές αγορές — σχολίαζε επανειλημμένα την πολιτική της ΕΕ στα email που έστελνε.

Το 2018, ο Epstein αντάλλαξε μηνύματα μέσω mail με τον Steve Bannon, πρώην κορυφαίο σύμβουλο του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump, ο οποίος είχε αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο το προηγούμενο έτος, σχετικά με τα σχέδια της Επιτροπής να επανεξετάσει τα ρυθμιστικά πλαίσια για τα κρυπτονομίσματα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν τη χρήση τους σε παράνομες δραστηριότητες.

«Πρέπει να το σταματήσουμε αμέσως», έγραψε ο Μπάνον, με τον Επστάιν να απαντά: «Οι γραμμές μάχης της ΕΕ έχουν χαραχτεί… ειδοποίησέ με όταν οι Ιταλοί σου τελειώσουν». Δεν είναι σαφές σε ποιους Ιταλούς αναφερόταν.

Ένα έγγραφο δείχνει επίσης έναν λογαριασμό που ανήκει σε έναν ερευνητήστον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ο οποίος προσκαλεί τον Epstein να συμμετάσχει σε μια συζήτηση για θέματα πολιτικής.

«Jeffrey, την επόμενη εβδομάδα θα κάνω μια ομιλία 15 λεπτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη ρύθμιση του λογισμικού εισβολής/παρακολούθησης», αναφέρει το email. Το μήνυμα αυτό εστάλη το 2015, καθώς η ΕΕ ολοκλήρωνε τις προπαρασκευαστικές εργασίες για τους ιστορικούς κανόνες προστασίας δεδομένων που ψηφίστηκαν τον επόμενο χρόνο. «Συνημμένες είναι οι σημειώσεις μου για τη συζήτηση. Αν έχετε χρόνο να τις διαβάσετε και να μου δώσετε κάποια σχόλια, θα ήταν υπέροχο. Νομίζω ότι θα ήσασταν ένα καλό παράδειγμα του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Ευχαριστώ!»

Η συμπερίληψη στα δημοσιευμένα έγγραφα δεν συνεπάγεται αυτόματα παράνομη πράξη και ο ερευνητής, μέσω του δικηγόρου του, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Τη Δευτέρα, ο πρίγκιπας Λωρέν του Βελγίου — αδελφός του βασιλιά της χώρας — εξέδωσε δήλωση στην οποία επιβεβαίωσε ότι συναντήθηκε δύο φορές με τον Επστάιν, αφού το όνομά του συμπεριλαμβανόταν στο βιβλίο διευθύνσεων του μεγιστάνα που έχει πλέον δημοσιοποιηθεί. Ο Λωρέν υποστηρίζει ότι δεν έκανε τίποτα ανάρμοστο και επέμεινε ότι μίλησε για να βάλει τέλος στις «φήμες» σχετικά με την εμπλοκή του.