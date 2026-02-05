Τραγωδία στη Χίο: Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού για τους «παράνομους εισβολείς»

Στο μήνυμά της, μιλά για «παράνομους εισβολείς» και τη σημασία για τη «διαφύλαξη των δικαιωμάτων της χώρας».

Σε νέα ανάρτηση που έκανε στο Facebook, η Μαρία Καρυστιανού δημοσίευσε μία φωτογραφία με το σκάφος του Λιμενικού Σώματος και συνόδευσε το στιγμιότυπο με ένα μήνυμα.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmaria.karystianou%2Fposts%2Fpfbid0hpjSE2FX6mQbnLUxVaAnXEdKnA4C3VTW41h7DBwZL7jfNChrPWqEjcuZ72QJQXvkl&show_text=true&width=500" width="500" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

Χίος, Φεβρουάριος 2026

Πόνος βαθύς για τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά και επίκριση και αποδοκιμασία για ένα κράτος που δεν διαθέτει όσα πρέπει και δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών και του ευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Δεν χωρεί αμφιβολία, οι νόμοι πρέπει να τηρούνται. Σημαντική η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της χώρας.

Επίσης όμως σημαντική και αδιαπραγμάτευτη η ανθρώπινη ζωή, για την προστασία της οποίας οφείλουμε να εξαντλήσουμε όλα τα μέσα διαφύλαξής της και να μπορούμε να αποδείξουμε ότι το πράξαμε. Το οφείλουμε σε κάθε άνθρωπο.

Γιατί αυτό αρμόζει στην ανθρώπινη ζωή: ο μέγιστος σεβασμός, η μέγιστη προστασία.