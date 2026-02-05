Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας: Πώς έχασε τη ζωή του, το 6 μηνών βρέφος;

Τραγωδία σημειώθηκε την Πέμπτη (5/2) στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας, όπου ένα βρέφος ηλικίας έξι μηνών έχασε τη ζωή του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στις 7:25 το πρωί οι γονείς μετέφεραν το έξι μηνών αγοράκι στο Κέντρο Υγείας Θέρμου, καθώς το παιδί ήταν άσφυγμο, άτονο και χωρίς αναπνοή. Οι υγειονομικοί προχώρησαν άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο Αγρινίου.

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς με ασθενοφόρο, γιατρός και νοσηλευτής πραγματοποιούσαν συνεχώς καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στο βρέφος, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στο νοσοκομείο Αγρινίου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι γονείς είχαν ελέγξει το παιδί περίπου στις 5 τα ξημερώματα και διαπίστωσαν ότι ήταν καλά στην υγεία του. Δύο ώρες αργότερα, ωστόσο, το βρήκαν σε σοβαρή κατάσταση, γεγονός που τους οδήγησε άμεσα στο Κέντρο Υγείας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του βρέφους αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία- νεκροτομή που θα διενεργηθεί στο νοσοκομείο Αγρινίου.