Θέρμο: Έφυγε από τη ζωή βρέφος 6 μηνών

Το παιδί διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο από συγγενικά του πρόσωπα

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας, όπου ένα βρέφος ηλικίας έξι μηνών έχασε τη ζωή του.

Το παιδί, αλλοδαπής καταγωγής, διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο από συγγενικά του πρόσωπα. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νωρίτερα στο βρέφος είχε δοθεί γάλα. Τα ακριβή αίτια του θανάτου παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ειδήσεις