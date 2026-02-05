Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι του ιδιοκτήτη της Βιολάντα

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) πραγματοποίησαν έφοδο στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου όσο και στην οικία του ιδιοκτήτη της εταιρείας Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη.

Η έφοδος έγινε στο πλαίσιο της έρευνας για την έκρηξη και τη φωτιά που εκδηλώθηκαν στην επιχείρηση και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργαζομένων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση ηλεκτρονικών συσκευών και εγγράφων και από τους δύο χώρους.

Ειδικότερα, από το εργοστάσιο και την κατοικία του ιδιοκτήτη κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τάμπλετ, άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καθώς και λογιστικά έγγραφα και πρόσθετα στοιχεία που θεωρήθηκαν αναγκαία για την εξέταση της υπόθεσης.

Το υλικό που συγκεντρώθηκε θα αναλυθεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, με σκοπό να διευκρινιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τραγικό γεγονός.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης είχε συλληφθεί στις 27 Ιανουαρίου μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας, ενώ σε βάρος τους ασκήθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση έκρηξης, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.