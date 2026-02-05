Τι σημαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου για περίπου 300.000 νοικοκυριά που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη

Ιστορική απόφαση υπέρ των δανειοληπτών εξέδωσε σήμερα, Πέμπτη (5/2), η Ολομέλεια του Άρειος Πάγος, βάζοντας τέλος σε μια μακρά και ιδιαίτερα κρίσιμη εκκρεμότητα για περίπου 300.000 νοικοκυριά που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη.

Με συντριπτική πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, οι ανώτατοι δικαστές αποφάσισαν ότι οι τόκοι στις ρυθμισμένες οφειλές δεν θα υπολογίζονται στο σύνολο του αρχικού κεφαλαίου, αλλά σε μηνιαία βάση και επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο.

Η απόφαση αυτή μειώνει θεαματικά το συνολικό ποσό που καλούνται να πληρώσουν οι δανειολήπτες και θεωρείται κομβικής σημασίας για τη βιωσιμότητα των ρυθμίσεων.

Το βασικό ερώτημα που τέθηκε ενώπιον της Ολομέλειας ήταν αν οι τόκοι πρέπει να «τρέχουν» πάνω στο σύνολο της οφειλής από την πρώτη μέρα της ρύθμισης, ή αν θα υπολογίζονται μόνο στη μηνιαία δόση, όπως αυτή καθορίζεται με δικαστική απόφαση.

Η δεύτερη επιλογή, που τελικά επικράτησε, οδηγεί σε πολύ χαμηλότερους τόκους και αποτρέπει τον εκτοκισμό ποσών που στην πράξη οι δανειολήπτες δεν οφείλουν άμεσα.

Γιατί η απόφαση θεωρείται «ανάσα»

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο μεθόδους εκτοκισμού μπορεί να μεταφραστεί σε χιλιάδες ευρώ λιγότερα σε βάθος χρόνου, σε μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση, και κυρίως σε ρεαλιστική δυνατότητα αποπληρωμής για νοικοκυριά που βρίσκονται επί χρόνια σε οικονομική ασφυξία.

Δεν είναι τυχαίο ότι το ζήτημα είχε προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση, καθώς η μία ερμηνεία ευνοούσε σαφώς τα funds και τις τράπεζες, ενώ η άλλη προστάτευε τους δανειολήπτες.

Υπενθυμίζεται ότι, η πιλοτική δίκη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων είχε πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2025. Κατά πλειοψηφία, η Ολομέλεια υιοθέτησε την πρόταση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Γεωργίας Αδειλίνη καθώς και την εισήγηση του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου και εισηγητή της υπόθεσης, Σωκράτη Πλαστήρα.

Τι σημαίνει από εδώ και πέρα

Πρόκειται για μια απόφαση που δημιουργεί δεδικασμένο για όλες τις εκκρεμείς και μελλοντικές υποθέσεις Νόμου Κατσέλη, θωρακίζει τους δανειολήπτες απέναντι σε αυθαίρετες ερμηνείες και αναμένεται να επηρεάσει άμεσα χιλιάδες ενεργές ρυθμίσεις.