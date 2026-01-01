Μπορεί να γίνει διπλή χρέωση αν περάσει η κάρτα δύο φορές από το POS;

Πολλοί καταναλωτές ανησυχούν ότι μπορεί να χρεωθούν διπλά αν ο υπάλληλος περάσει την κάρτα τους δύο φορές από το POS.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ξεκαθαρίζει ότι αυτό το ενδεχόμενο είναι πρακτικά αδύνατο, εφόσον δεν ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία.

Η ανησυχία αυτή εμφανίζεται συχνότερα σε μικρότερες πόλεις ή σε περιπτώσεις όπου υπάρχει λιγότερη εξοικείωση με τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Ωστόσο, το σύστημα των POS είναι σχεδιασμένο ώστε να αποτρέπει τυχαίες ή ακούσιες διπλές χρεώσεις.

Πώς λειτουργεί το σύστημα χρέωσης στο POS

Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, για να πραγματοποιηθεί δεύτερη χρέωση δεν αρκεί να περάσει η κάρτα δύο φορές από το τερματικό.

Για να ολοκληρωθεί νέα συναλλαγή, ο υπάλληλος θα πρέπει:

Να ολοκληρώσει πλήρως την πρώτη συναλλαγή

Να εισάγει εκ νέου το ποσό στο POS

Να ξεκινήσει νέα συναλλαγή και να περάσει ξανά την κάρτα

Αν απλώς ακουστεί ήχος από το τερματικό, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έγινε χρέωση. Πολλές φορές το POS δεν διαβάζει σωστά την κάρτα και ζητά επανάληψη της διαδικασίας, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί πληρωμή.

Ανέπαφες συναλλαγές: Είναι ασφαλείς;

Ένας ακόμη συχνός φόβος αφορά τις ανέπαφες πληρωμές. Πολλοί πιστεύουν ότι η κάρτα μπορεί να χρεωθεί απλώς επειδή βρίσκεται κοντά σε ένα POS. Αυτό δεν ισχύει.

Για να πραγματοποιηθεί ανέπαφη συναλλαγή:

Η κάρτα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 8 εκατοστών από το POS

Πρέπει να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος επιβεβαίωσης

Το POS πρέπει να βρίσκεται σε ενεργή κατάσταση συναλλαγής

Χωρίς αυτά τα βήματα, καμία χρέωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Πώς να προστατεύεσαι από πιθανά λάθη

Παρότι η διπλή χρέωση είναι εξαιρετικά σπάνια, μπορείς να λαμβάνεις απλά μέτρα για απόλυτη ασφάλεια:

Ζήτα πάντα την απόδειξη του POS

Έλεγξε το ποσό πριν φύγεις από το κατάστημα

Φύλαξε την απόδειξη μέχρι να εμφανιστεί η συναλλαγή στον λογαριασμό σου

Η απόδειξη του POS αποτελεί το επίσημο αποδεικτικό της χρέωσης και σε προστατεύει σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας.

Τι να κάνεις αν παρατηρήσεις λάθος χρέωση

Αν διαπιστώσεις κάποια ύποπτη ή λανθασμένη χρέωση, επικοινώνησε άμεσα με την τράπεζά σου. Τα σύγχρονα τραπεζικά συστήματα διαθέτουν μηχανισμούς ελέγχου που προστατεύουν τόσο τους καταναλωτές όσο και τους επαγγελματίες.