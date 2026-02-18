Back to Top
Σκιάθος: «Την αναζητούν τα παιδιά της»- Πώς πέθανε η 38χρονη Κωνσταντίνα, 20 ημέρες αφότου γέννησε

Αδιανόητη τραγωδία μέσα στο νοσοκομείο του Βόλου

Δεν μπορεί να χωρέσει ανθρώπου νους το μέγεθος της τραγωδίας στη Σκιάθο, όπου η 38χρονη Κωνσταντίνα άφησε την τελευταία της πνοή, μόλις 20 ημέρες αφότου είχε φέρει στον κόσμο το τρίτο της παιδί.

Η γυναίκα υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του τρίτου της παιδιού και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του Βόλου. Η κατάσταση της υγείας της είχε βελτιωθεί αισθητά με αποτέλεσμα να πάρει εξιτήριο από την ΜΕΘ.

Ωστόσο, η κατάστασή της επιδεινώθηκε και κατέρρευσε με αποτέλεσμα να αφήσει ακαριαία την τελευταία της πνοή.

«Ξύπνησε μια χαρά, ήθελε να φάει κιόλας. Μόλις ζήτησε να πάει τουαλέτα και της έβαλαν τον καθετήρα, ζαλίστηκε, έπεσε κάτω και αυτό ήταν. Έπαθε πολλαπλές ανακοπές και αυτό ήταν που την οδήγησε στο θάνατο», ανέφερε ο ξάδερφος της άτυχης γυναίκα στον ΣΚΑΪ.

Μάλιστα σημείωσε πως της είχε γίνει μαγνητική στο κεφάλι και ήταν «καθαρή».

Ο θάνατός της ξυπνά μνήμες από τον ξαφνικό και άδικο χαμό της 35χρονης στην Άρτα που ξεψύχησε 2 εβδομάδες αφού είχε γεννήσει.

Ειδήσεις