Κακοκαιρία: Θυελλώδεις άνεμοι «σάρωσαν» μεγάλο μέρος της χώρας Η θάλασσα βγήκε στη στεριά

Προβλήματα στη νησιωτική αλλα και την ηπειρωτική χώρα
Κακοκαιρία με κύριο χαρακτηριστικό τους «θυελλώδεις» ανέμους έπληξε πολλές περιοχές της χώρας με αποτέλεσμα η θάλασσα σε πολλά σημεία να βγει στη στεριά.
Στη Θεσσαλονίκη οι άνεμοι έφτασαν τα 80 χλμ./ώρα, με αποτέλεσμα τα κύματα του Θερμαϊκού πλημμύρισαν την παραλία. Επίσης οι θυελλώδεις άνεμοι είχαν σαν αποτέλεσμα να πέσουν δέντρα όπως στην οδό Μοναστηρίου και Καλού όπου ένα δέντρο έπεσε πάνω σε δύο αυτοκίνητα.
Σύυφωνα με το .ertnews.gr προβλήματα καταγράφηκαν και στο αεροδρόμιο Μακεδονία όπου ακυρώθηκαν πτήσεις.
Από το απόγευμα της Τετάρτης (18/2) ο καιρός στην Κεντρική Μακεδονία βελτιώθηκε, καθώς μειώθηκε η ένταση των ανέμων. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από τις πρωινές ώρες σήμερα έως τις 6 το απόγευμα έχει λάβει 650 κλήσεις ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 53 κοπές δέντρων, 32 εκ των οποίων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και 37 αφαιρέσεις αντικειμένων.
Παρόμοιο σκηνικό με θυελλώδεις ανέμους και την Κέρκυρα, όπου στα δυτικά του νησιού στο τουριστικό θέρετρο του Αϊ Γόρδη, ο δρόμος που οδηγεί σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια υποχώρησε. Μαζί υποχώρησε και η κολόνα του ΔΕΔΔΗΕ με αποτέλεσμα να είναι πολύ επικίνδυνο με τους ισχυρούς ανέμους να πέσει.
Ίδιο σκηνικό σε Παξούς και Λευκάδα, όπου οι θάλασσα φούσκωσε και πλημμύρισε παραλιακές επιχειρήσεις.
Οι θυελλώδεις άνεμοι και ο έντονος κυματισμός προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στα λιμάνια των νησιών των Κυκλάδων, με αρκετούς δρόμους να πλημμυρίζουν και να έχουν υποστεί καθίζηση.
Στη Σύρο η θάλασσα βγήκε στη στεριά λόγω των σφοδρών ανέμων έγιναν τροποποιήσεις στα δρομολόγια των πλοίων, αλλά και στην Πάρο η θάλασσα πλημμύρισε δρόμους και σοκάκια.
Στην Κρήτη οι άνεμοι ξεπέρασαν τα 120 χλμ./ώρα, ενώ εδώ στον κόλπο των Χανίων πλοία ζήτησαν απάγκιο εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.
Στην Ηλεία οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολισθήσεις στο Γούμερο. Η Καθίζηση, την οποία υπέστη μεγάλο μέρος του οδοστρώματος στον επαρχιακό δρόμο Γούμερο-Μουζάκι στην ορεινή ζώνη του δήμου Πύργο, με αποτέλεσμα αρκετοί παραγωγοί να δυσκολεύονται να μεταβούν στις καλλιέργειές τους, καθώς και αρκετοί κτηνοτρόφοι να μην μπορούν να φτάσουν στις μονάδες τους.
Στην Ηγουμενίτσα ο ποταμός Καλαμάς έχει φουσκώσει με αποτέλεσμα χιλιάδες στρέμματα… καλλιέργειες να βρίσκονται κάτω από τα λασπόνερα.
Σε κατάσταση red code για πλημμυρικά φαινόμενα ο Έβρος, μέχρι και την Δευτέρα, καθώς ο ποταμός υπερχείλισε.
