Κακοκαιρία: Θυελλώδεις άνεμοι «σάρωσαν» μεγάλο μέρος της χώρας Η θάλασσα βγήκε στη στεριά

Κακοκαιρία με κύριο χαρακτηριστικό τους «θυελλώδεις» ανέμους έπληξε πολλές περιοχές της χώρας με αποτέλεσμα η θάλασσα σε πολλά σημεία να βγει στη στεριά.

Στη Θεσσαλονίκη οι άνεμοι έφτασαν τα 80 χλμ./ώρα, με αποτέλεσμα τα κύματα του Θερμαϊκού πλημμύρισαν την παραλία. Επίσης οι θυελλώδεις άνεμοι είχαν σαν αποτέλεσμα να πέσουν δέντρα όπως στην οδό Μοναστηρίου και Καλού όπου ένα δέντρο έπεσε πάνω σε δύο αυτοκίνητα.

Σύυφωνα με το .ertnews.gr προβλήματα καταγράφηκαν και στο αεροδρόμιο Μακεδονία όπου ακυρώθηκαν πτήσεις.

Από το απόγευμα της Τετάρτης (18/2) ο καιρός στην Κεντρική Μακεδονία βελτιώθηκε, καθώς μειώθηκε η ένταση των ανέμων. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από τις πρωινές ώρες σήμερα έως τις 6 το απόγευμα έχει λάβει 650 κλήσεις ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 53 κοπές δέντρων, 32 εκ των οποίων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και 37 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Παρόμοιο σκηνικό με θυελλώδεις ανέμους και την Κέρκυρα, όπου στα δυτικά του νησιού στο τουριστικό θέρετρο του Αϊ Γόρδη, ο δρόμος που οδηγεί σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια υποχώρησε. Μαζί υποχώρησε και η κολόνα του ΔΕΔΔΗΕ με αποτέλεσμα να είναι πολύ επικίνδυνο με τους ισχυρούς ανέμους να πέσει.

Ίδιο σκηνικό σε Παξούς και Λευκάδα, όπου οι θάλασσα φούσκωσε και πλημμύρισε παραλιακές επιχειρήσεις.

Οι θυελλώδεις άνεμοι και ο έντονος κυματισμός προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στα λιμάνια των νησιών των Κυκλάδων, με αρκετούς δρόμους να πλημμυρίζουν και να έχουν υποστεί καθίζηση.

Στη Σύρο η θάλασσα βγήκε στη στεριά λόγω των σφοδρών ανέμων έγιναν τροποποιήσεις στα δρομολόγια των πλοίων, αλλά και στην Πάρο η θάλασσα πλημμύρισε δρόμους και σοκάκια.

Στην Κρήτη οι άνεμοι ξεπέρασαν τα 120 χλμ./ώρα, ενώ εδώ στον κόλπο των Χανίων πλοία ζήτησαν απάγκιο εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.