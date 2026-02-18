Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του Αλέξη Πεφάνη - «Σίγησε» ο γίγαντας της πυγμαχίας

Θλίη έχει σκορπίσει στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του Αλέξη Πεφάνη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών, έπειτα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο γιος του, προκαλώντας συγκίνηση στην τοπική κοινωνία. Η περιοχή του Ζαβλανίου, όπου μεγάλωσε και έζησε, θρηνεί για την απώλεια ενός ανθρώπου που άφησε το δικό του αποτύπωμα τόσο στον αθλητισμό όσο και στην καθημερινότητα της πόλης.

Γνωστός ως «γίγαντας» της πυγμαχίας, ο Αλέξης Πεφάνης υπηρέτησε με αγάπη τον χώρο του αθλητισμού, κερδίζοντας τον σεβασμό συναθλητών και φίλων. Παράλληλα, είχε εργαστεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ως πολιτικό προσωπικό.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο στις 14:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ζαβλανίου, όπου συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του αθλητισμού θα του πουν το τελευταίο «αντίο».