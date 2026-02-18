Η Πάτρα οδεύει σε πληρότητα για το Καρναβάλι- Στο 90% η κάλυψη στα ξενοδοχεία- Μόλις 23 διαθέσιμα Airbnb στο κέντρο

Ξεπερνούν το 90% οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της Πάτρας, για το τελευταίο διήμερο του φετινού καρναβαλιού, με τη βασική διαφοροποίηση σε σχέση με προηγούμενες χρονιές να εντοπίζεται στη διάρκεια των κρατήσεων, καθώς η πλειονότητα των επισκεπτών επιλέγει δύο και όχι τρεις διανυκτερεύσεις.

Η αυξημένη επισκεψιμότητα αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην εικόνα των κρατήσεων, με τα περισσότερα ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης να εμφανίζουν ελάχιστη έως μηδενική διαθεσιμότητα για το Σάββατο και την Κυριακή της κορύφωσης των εκδηλώσεων. Παράλληλα, η διαθεσιμότητα σε ξενοδοχειακές μονάδες σε κοντινές περιοχές, από τον Αλισσό έως και το Αίγιο, δίνει λύση σε όσους αποφασίσουν την τελευταία στιγμή να ταξιδέψουν στην πόλη.

«Από τα Χριστούγεννα και μετά, το ενδιαφέρον για κρατήσεις, είναι πολύ μεγάλο. Ωστόσο, υπάρχει μια διαφοροποίηση, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι κρατήσεις, δεν είναι για τρεις διανυκτερεύσεις αλλά δυο, δηλαδή για το βράδυ του Σαββάτου και το βράδυ της Κυριακής. Οι κρατήσεις για το τριήμερο, δηλαδή και το βράδυ της Παρασκευής, δεν είναι πολλές. Υπάρχουν ακόμα ελάχιστα διαθέσιμα δωμάτια στο κέντρο της Πάτρας, για όποιον ενδιαφέρεται, ενώ διαθεσιμότητα υπάρχει στα ξενοδοχεία πέριξ της Πάτρας, από τον Αλισσό μέχρι και το Αίγιο, δηλαδή πάνω κάτω 20 χιλιόμετρα από το κέντρο, που εάν κάποιος επιθυμεί μπορεί να κάνει κράτηση έστω και την τελευταία στιγμή», επισημαίνει στο thebest.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αχαΐας Δημήτρης Διαμαντόπουλος.

Σε ό, τι αφορά τις τιμές των δωματίων κατά τη διάρκεια του τριημέρου του καρναβαλιού, παραμένουν στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα χρόνια, με πολύ μικρές αποκλίσεις, δηλαδή από 100 έως 120 ευρώ, ανάλογα τις παροχές του κάθε ξενοδοχείου.

Υψηλή ζήτηση και τιμές στα Airbnb

Σε ρυθμούς απόλυτης πληρότητας, με μόλις 23 διαθέσιμα διαμερίσματα, στο κέντρο της πόλης -από Ψηλαλώνια μέχρι Αγία Σοφία- κινείται και η βραχυχρόνια μίσθωση στην Πάτρα ενόψει του τριημέρου του καρναβαλιού.

Η αυξημένη ζήτηση, σε συνδυασμό με τον περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων ακινήτων στο κέντρο της πόλης, οδηγεί και σε σημαντική άνοδο των τιμών.

«Τα διαθέσιμα καταλύματα τύπου Airbnb εξαντλούνται με ταχείς ρυθμούς όσο πλησιάζει η κορύφωση των εκδηλώσεων. Το φθηνότερο αυτή τη στιγμή είναι στα 270 ευρώ και στα 1199 ευρώ το ακριβότερο. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ο μέσος όρος για ένα βράδυ, τα τέσσερα άτομα, είναι στα 350 ευρώ. Ιδιαίτερα περιζήτητα εμφανίζονται τα ακίνητα που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το κέντρο και τα σημεία που θα περάσουν οι παρελάσεις» αναφέρει στο thebest.gr ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου e-real estates Θέμης Μπάκας.