Πάτρα: Ο καιρός «χαμογελάει» στο Καρναβάλι- Απομακρύνεται το ενδεχόμενο βροχοπτώσεων για το τριήμερο

Με σύμμαχο τον καιρό αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις του τριημέρου της Αποκριάς στην Πάτρα, καθώς οι τελευταίες προγνώσεις απομακρύνουν το ενδεχόμενο βροχοπτώσεων από το Σάββατο και μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.

Ύστερα από ένα παρατεταμένο διάστημα διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών που επηρέασαν την περιοχή, το σκηνικό του καιρού φαίνεται να σταθεροποιείται. Η τελευταία κακοκαιρία αναμένεται την προσεχή Παρασκευή, με κατά τόπους ισχυρές βροχές λόγω της διέλευσης ψυχρού μετώπου, κυρίως μεταξύ πρωινών και μεσημβρινών ωρών, ενώ δεν αποκλείονται τοπικά φαινόμενα και το βράδυ.

Από το Σάββατο και έπειτα, ο καιρός παρουσιάζει αισθητή βελτίωση, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για τις παρελάσεις και τις υπαίθριες δράσεις της Καθαράς Δευτέρας. «Τελευταία κακοκαιρία θα είναι αυτή της προσεχούς Παρασκευής οπότε και αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις από την διέλευση ενός ψυχρού μετώπου μεταξύ πρωινών και μεσημβρινών ωρών. Πιθανότητα για τοπικά φαινόμενα και τις βραδινές ώρες. Βελτιωμένος, όμως, ο καιρός Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, καθώς και μέχρι το τέλος ερχόμενης εβδομάδας, με τις θερμοκρασίες στους 14-15°C όσον αφορά τις μέγιστες και γύρω στους 7-8°C στις ελάχιστες. Οι άνεμοι την Καθαρά Δευτέρα δεν θα ξεπερνούν τα 3-4bf» αναφέρει στο thebest.gr ο γεωλόγος-προγνώστης καιρού Νικόλας Σερέτης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τα ύψη βροχής του τελευταίου ενάμιση μήνα, τα οποία, σύμφωνα με τον κ. Σερέτη, είναι εντυπωσιακά. «Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ένα διάστημα σχεδόν ενάμιση μήνα έχει πέσει στην Πάτρα σχεδόν η μισή βροχή που της αναλογεί κλιματικά σε ετήσιο επίπεδο, ήτοι τα 350 από τα 700 χιλιοστά. Στα ορεινά και στα νοτιοδυτικά τμήματα του νομού έχουν καταγραφεί σχεδόν διπλάσιες τιμές (τοπικά και παραπάνω). Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα ο υδροφόρος ορίζοντας να έχει πλέον υπεραρκετά αποθέματα νερού για την θερινή περίοδο με την ανησυχία λειψυδρίας για την φετινή χρονιά να έχει πλήρως εξαλειφθεί. Εικόνες όπως αυτή του Γλαύκου να φτάνει στα όρια υπερχείλισης στις εκβολές του είχαν να παρατηρηθούν πολλά πολλά χρόνια. Παρόμοια κατάσταση με την προαναφερθείσα παρατηρείται για το σύνολο της Δυτικής Ελλάδας, με την περιοχή της Μεσσηνίας και της Ηλείας να έχουν δεχθεί μάλιστα ακόμη μεγαλύτερα ποσά βροχής σε σχέση με την Αχαΐα».