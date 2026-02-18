Δρόμοι-παγίδες στο Ψαροφάι- Έξαλλοι οι κάτοικοι για την κατάσταση με τα έργα της ΔΕΥΑΠ - ΦΩΤΟ

Αγανακτισμένοι είναι οι κάτοικοι του Ψαροφαϊου, ιδιαίτερα στις οδούς Ομογενών, Βάλτου, Ακτίου και Εκαταίου, που αντιμετωπίζουν, καθημερινά, τους τελευταίους δύο μήνες τις συνέπειες των έργων αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης από συνεργεία της ΔΕΥΑΠ.

Οι δρόμοι, όπως λένε, έχουν μετατραπεί σε παγίδες, με λακκούβες και σωρούς χωμάτων, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους. Όπως επισημαίνουν στο thebest.gr, «πέρα από το ότι έχουμε σπάσει τα αυτοκίνητά μας και όλα τα χώματα και οι λάσπες, μπαίνουν στα σπίτια μας, η κατάσταση αυτή είναι επικίνδυνη καθώς πριν μερικές ημέρες, ένας νεαρός με μηχανάκι στην προσπάθειά του να διασχίσει το δρόμο με τις λακκούβες, έπεσε και θα μπορούσε να είχε χτυπήσει άσχημα. Δεν μπορούμε πλέον να κινηθούμε, ούτε με τα πόδια, ούτε και κάποιο όχημα».

Η κατάσταση επιδεινώνεται και από τα υλικά που πέρασαν στο δίκτυο ύδρευσης των σπιτιών τους, κατά την τοποθέτηση των νέων σωληνώσεων. Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι «όταν περνούσαν τις νέες σωληνώσεις, τις έκοβαν με αλυσοπρίονα, με αποτέλεσμα όλα τα ρινίσματα, να περνάνε στις βρύσες μας, γιατί έκαναν τις συνδέσεις και δεν καθάριζαν, να φύγουν τόσο τα ρινίσματα, όσο και τα χώματα που είχαν οι σωλήνες μέσα. Αναγκαστήκαμε να φέρνουμε τρεις και τέσσερις φορές υδραυλικό προκειμένου να διορθώσουμε τις ζημιές, που δημιούργησε όλη αυτή η κατάσταση. Απευθυνθήκαμε στο Δήμο, μας παρέπεμψε στη ΔΕΥΑΠ αλλά δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση».

Μια ακόμα χαρακτηριστική περίπτωση αφορά κάτοικο της οδού Ακτίου, ο οποίος περιγράφει την προσωπική του εμπειρία: «Κατά τη διάρκεια των έργων, μου έσπασαν την αποχέτευση και καθόμουν επί τρεισήμισι ώρες, μαζί τους για να την επισκευάσουν. Εάν δεν το έκανα, ήταν έτοιμοι να την σκεπάσουν με τα χώματα, όπως όπως, και να φύγουν».

Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, όπως αναφέρουν, οι υπηρεσίες του Δήμου και της ΔΕΥΑΠ δεν έχουν δώσει ακόμα λύση, αφήνοντας την περιοχή σε άθλια κατάσταση.