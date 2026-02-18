Βιολάντα: «Καταπέλτης» το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Το πόρισμα- φωτιά της πυροσβεστικής που οδήγησε τον ανακριτή στην έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα».



Οι πυροσβέστες διαπίστωσαν σοβαρές παραβάσεις στις δύο υπέργειες δεξαμενές και το δίκτυο σωληνώσεων στο οποίο εντοπίστηκε η επίμαχη διαρροή προπανίου, ενώ για το υπόγειο που έλαβε χώρα η συσσώρευσή του με αποτέλεσμα τη φονική έκρηξη δεν υπάρχει νόμιμη οικοδομική άδεια ανέγερσης, γραφει το CNN Greece.

Σύμφωνα με το πόρισμα, κατά τη διάρκεια των εργασιών εκσκαφής που έγιναν από την Πυροσβεστική, έγινε αντιληπτή οσμή υγραερίου.

«Από την πλειονότητα των εργαζομένων που απασχολούνταν στο κτήριο 2/πτέρυγα Β, προκύπτει ότι κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν το συμβάν υπήρχε επανειλημμένη και παροδική αντίληψη οσμής, η οποία από τους ίδιους περιγράφεται είτε ως οσμή υγραερίου/γκαζιού είτε ως έντονη δυσάρεστη οσμή, εντοπιζόμενη κυρίως στο χώρο των τουαλετών του κτηρίου 2 και στο χώρο της λάντζας».



Το πόρισμα αναφέρει ότι η εν λόγω οσμή είχε αναφερθεί σε υπεύθυνους βάρδιας και είχαν ενημερωθεί οι προϊστάμενοι, χωρίς να προκύπτει ότι ελήφθησαν μέτρα για να εξαλειφθεί το φαινόμενο. Όπως σημειώνεται, «υπήρχαν ενίοτε ισχυρισμοί από στελέχη της διοίκησης του εργοστασίου πως η οσμή προέρχεται από αλλού και δεν πρόκειται για υγραέριο ή κάτι παρεμφερές».

«Συνεπάγεται το συμπέρασμα ότι ακόμη και να υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής εντός του κτηρίου που κάηκε αυτοί δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, καθότι η ηλεκτροβάνα ήταν αποσυνδεδεμένη και δε μπορούσε να επιτελέσει τον κύριο σκοπό της, δηλαδή τη διακοπή παροχής αερίου».

Δείτε εδώ το πόρισμα της πυροσβεστικής