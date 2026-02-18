Aπέδρασε κρατούμενος από τα δικαστήρια της Ευελπίδων

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός κρατουμένου που απέδρασε από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι, ενώ, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πρόκειται για έναν 20χρονο Αιγύπτιο που ανέμενε να δικαστεί για την απέλαση του.

Άγνωστες παραμένουν για την ώρα οι συνθήκες υπό τις οποίες ο κρατούμενος κατάφερε να διαφύγει της προσοχής των αστυνομικών και να αποδράσει.