Aπέδρασε κρατούμενος από τα δικαστήρια της Ευελπίδων

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι,

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός κρατουμένου που απέδρασε από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

 

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι, ενώ, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πρόκειται για έναν 20χρονο Αιγύπτιο που ανέμενε να δικαστεί για την απέλαση του.

 

Άγνωστες παραμένουν για την ώρα οι συνθήκες υπό τις οποίες ο κρατούμενος κατάφερε να διαφύγει της προσοχής των αστυνομικών και να αποδράσει.

