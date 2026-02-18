Aπέδρασε κρατούμενος από τα δικαστήρια της Ευελπίδων

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι,
Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός κρατουμένου που απέδρασε από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι, ενώ, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πρόκειται για έναν 20χρονο Αιγύπτιο που ανέμενε να δικαστεί για την απέλαση του.
Άγνωστες παραμένουν για την ώρα οι συνθήκες υπό τις οποίες ο κρατούμενος κατάφερε να διαφύγει της προσοχής των αστυνομικών και να αποδράσει.
