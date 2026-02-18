Βιολάντα: «Δεν ντρέπεστε; Πέντε νεκρές γυναίκες»- Περαστική ξέσπασε κατά των συγκεντρωμένων στα Δικαστήρια Τρικάλων

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η παρουσία πολιτών έξω από τα Δικαστήρια Τρικάλων, όπου οδηγούνταν στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα.

Κάποιοι από τους συγκεντρωμένους επευφημούσαν τον κατηγορούμενο, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αγανάκτηση περαστικής.

Σύμφωνα με μαρτυρία γυναίκας που περνούσε από το σημείο με το αυτοκίνητό της, σταμάτησε και φώναξε στους συγκεντρωμένους: «Δεν ντρέπεστε λίγο, πέντε νεκρές γυναίκες, πέντε γυναίκες».

Η ίδια γυναίκα προχώρησε σε ανάρτηση στο Facebook, καλώντας τον κόσμο να μιλάει ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες: «Εν θερμώ... Περνώντας με αυτοκίνητο από τα Δικαστήρια Τρικάλων, κοντά στο σπίτι μου, έπεσα πάνω σε συγκέντρωση 80 ατόμων με πανό που έγραφαν ντροπή, αξιοπρέπεια κ.ά. Οι εργαζόμενοι της Βιολάντα, νέα παιδιά οι περισσότεροι συμπαραστέκονταν στο αφεντικό τους που κατέθετε. Τι ντροπή. Κατέβηκα και άρχισα να τους φωνάζω. Ένας κάμεραμαν μου είπε να φύγω γιατί θα με δείρουν. Οι μπάτσοι χλιαροί.

“Ντράπηκε και η ντροπή, λακέδες των αφεντικών, πάνω στα πτώματα 5 γυναικών, δουλεύετε και νομίζετε ότι σας κάνουν χάρη, θα ζήσετε σαν δούλοι, πώς θα αντικρίσετε τα παιδιά σας”, τέτοια. Έμειναν παγωμένοι σαν να τα άκουγαν πρώτη φορά. Στο τέλος ένας-δύο κινήθηκαν προς το μέρος μου, αλλά ήμουν σαν να γύριζα από μάθημα πολεμικών τεχνών. Ένιωσα ότι αν δεν μίλαγα θα γύριζα σπίτι και θα έφτυνα στον καθρέφτη.

Να μιλάμε, παιδιά. Να υπάρχουμε παντού και με όλους τους τρόπους. Ειδικά σ’ αυτές τις σκοτεινές εποχές».