Φλόγα, Παράρτημα Ν. Αχαΐας: Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τον καρκίνο στα παιδιά

Ο καρκίνος της παιδικής και εφηβικής ηλικίας είναι μια σπάνια, απειλητική για τη ζωή ασθένεια. Ωστόσο, στις χώρες υψηλού εισοδήματος το 80% των παιδιών με καρκίνο γίνονται καλά. Στην Ελλάδα νοσούν κάθε χρόνο 300-350 παιδιά και έφηβοι. Το αισιόδοξο είναι ότι τέσσερα στα πέντε παιδιά θεραπεύονται.

Στον καρκίνο της παιδικής ηλικίας δεν υπάρχει πρόληψη. Ωστόσο, η έγκαιρη διάγνωση και η ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα, οδηγούν σε ίαση τα περισσότερα παιδιά και εφήβους. Ο καρκίνος στο παιδί είναι ένα συνταρακτικό γεγονός που αλλάζει ριζικά την καθημερινότητα μιας οικογένειας. Οι θεραπείες είναι χρονοβόρες, επίπονες και απαιτούν συνεχείς επισκέψεις στο νοσοκομείο. Το παιδί αποκόπτεται από τις δραστηριότητές του, οι γονείς συχνά εγκαταλείπουν τη δουλειά τους, και τα αδέλφια περνούν αρκετό χρόνο μόνα ή με άλλους συγγενείς.

Όλα αυτά μας υπενθύμισαν με την κοινή τους δράση οι εθελοντές του Τμήματος Πάτρας του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Καρκίνο «Φλόγα» οι οποίοι σε συνεργασία με τους επαγγελματίες υγείας των ΤΟΜΥ Πατρών της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «Χάρισε Ζωή» του Πανεπιστημίου Πατρών, πραγματοποίησαν δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τον καρκίνο στα παιδιά και τη δωρεά μυελού των οστών. Η δράση διοργανώθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου στα παιδιά που ήταν στις 15 Φεβρουαρίου.

Στη δράση από τις Τοπικές Μονάδες της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας συμμετείχαν οι: Αλίκη Παναγοπούλου (νοσηλεύτρια), Γεωργία Ελευθεριάδου (Κοινωνική Λειτουργός), Φένια Τσουρέκη (Κοινωνική Λειτουργός), Φωτεινή Τριάντη (Επισκέπτρια Υγείας), Κωνσταντίνα Γκόβαρη (Κοινωνική Λειτουργός), Σωτήρης Χασάπης (Παιδίατρος), Λουκία Πούλου (Επισκέπτρια Υγείας), Χαρά Τσαγρή (Επισκέπτρια Υγείας), Αρετή Σπανού (Κοινωνική Λειτουργός). Από τη «Φλόγα» συμμετείχαν οι γονείς και εθελοντές: Αγγελική Ζαφείρη, Ράνια Σπυροπούλου, Τάκης Χρονάς, Ελένη Χρονά, Ευαγγελία Χαροκόπου, Αλίκη Παναγοπούλου, Ιωάννα Μητσόβα, Βιολέτα Βουλουξή, Χριστίνα Γιαννοπούλου.

*Η 15η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Γονέων με Καρκινοπαθή Παιδιά (ICCCPO).

Ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια Παράρτημα Ν. Αχαΐας στεγάζεται στην οδό Κανάρη 40, στην Πάτρα, Τ.Κ. 26222, τηλ.: 2610-276021.

Email: [email protected]