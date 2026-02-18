Με υπερωρίες και νυχτερινά οι έλεγχοι κατά φοροδιαφυγής και διαφθοράς

Με ειδικά κονδύλια για δεκάδες εφοριακούς και τελωνειακούς, που θα ριχτούν στη “μάχη” εκτός ωραρίου, η ΑΑΔΕ δίνει το στίγμα των προθέσεων της για τη χρονιά που μόλις άρχισε.

Έχοντας βάλει προ πολλού τον πήχη ψηλά, στοχεύοντας κατ’ αρχάς να “πιάσει” τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στις ετήσιες απώλειες ΦΠΑ, είναι προφανές ότι η ΑΑΔΕ δεν αρκεί να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα ψηφιακά “όπλα” ή να ενεργοποιήσει νέα ηλεκτρονικά “εργαλεία”, όπως το Ψηφιακό Πελατολόγιο και τα Ηλεκτρονικά Τιμολόγια, αλλά θα πρέπει να επιστρατεύσει όλο το διαθέσιμο έμψυχο υλικό, ει δυνατόν όλες τις ώρες και τις ημέρες της εβδομάδας.

Υπερωρίες και νυχτερινά

Αν λάβει, μάλιστα, κανείς υπόψιν τις σχετικές αποφάσεις, δεν πρόκειται για υπερβολή αλλά για επιστράτευση δεκάδων ή μάλλον εκατοντάδων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ σε νευραλγικές υπηρεσίες, οι οποίοι είτε “τρέχουν” υποθέσεις της καθημερινότητας είτε συνδράμουν στο ελεγκτικό έργο είτε φροντίζουν να εντοπίζουν εστίες διαφθοράς εντός των “τειχών”.

Με ειδικό κονδύλι 190 χιλιάδων ευρώ άναψε πράσινο φως για:

απογευματινή υπερωριακή εργασία έως 23.500 ώρες και συνολική δαπάνη έως 153.000 €), για 430 υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

νυχτερινή υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες έως 4.000 ώρες και συνολική δαπάνη έως 37.000 €), για 240 υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για τη χρονική περίοδο έως 30/6/2026.

Ανάλογη πρόβλεψη υπάρχει και για τους Ράμπο των Εσωτερικών Υποθέσεων, με φόντο τις περίπου 1.800 ανοικτές υποθέσεις, που ήδη ερευνώνται με εξαντλητικά πόθες έσχες των ελεγχόμενων και των συγγενικών τους προσώπων. Συγκεκριμένα, προβλέφθηκε ειδικό κονδύλι 80.000 ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του έτους, που αφορά σε απογευματινή υπερωριακή εργασία έως 12.000 ώρες για 100 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, με πλαφόν τις 120 ώρες για κάθε ελεγκτή.

Πως θα γίνει το ελεγκτικό μπαράζ

Όπως λένε αρμόδιες πηγές, η μεγάλη υπόθεση με τους αχυρανθρώπους και την εμπλοκή ακόμα και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού, είναι μόνο η αρχή. Οι ειδικοί αλγόριθμοι της ΑΑΔΕ, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, έχουν πάρει “φωτιά”, περνώντας από κόσκινο δεδομένα από τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρίες, ΔΕΚΟ, μεσιτικά και συμβολαιογραφικά γραφεία, επιμελητήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και κλινικές, ανταλλακτήρια συναλλάγματος, πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων ακόμα κι από social media, τα οποία δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για το modus vivendi διάσημων αλλά και ανώνυμων φορολογούμενων.

Στη διάρκεια του χρόνου ο στόχος είναι να διενεργηθούν τουλάχιστον 26.000 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές υπηρεσίες, εκ των οποίων το 80% θα αφορά σε φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας, δηλαδή “φρέσκες” υποθέσεις, οι οποίες κατά τεκμήριο αφήνουν πιο έντονα “ίχνη”, άρα είναι πιο εύκολο να εντοπιστούν εστίες φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

Το δεύτερο κύμα ελέγχων θα διενεργηθεί από τα ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, τις ΔΟΥ, τις Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, τα ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης και τα ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 25.400 μερικούς επιτόπιους ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων. Το τρίτο κύμα αναλαμβάνουν οι Ράμπο των ΥΕΔΔΕ, εξαπολύοντας 18.000 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους, αλλά και τουλάχιστον 900 έρευνες μεγάλης φοροδιαφυγής.

Το... κερασάκι στην τούρτα; Τουλάχιστον 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.

πηγη iefimerida