Η «γλώσσα» της εμφάνισης: 10 στοιχεία που προδίδουν την προσωπικότητά σας με την πρώτη ματιά

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι σκέφτονται οι άγνωστοι όταν σας βλέπουν για πρώτη φορά;

Έρευνες από το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι σχηματίζουν την πρώτη τους εντύπωση σε μόλις δέκατο του δευτερολέπτου. Πιο γρήγορα από το άνοιγμα και το κλείσιμο του ματιού.

Και να το καλύτερο: αυτές οι στιγμιαίες κρίσεις είναι εκπληκτικά ακριβείς περίπου το 70% των περιπτώσεων. Όλοι δίνουμε σήματα, εκπέμπουμε λεπτομέρειες για την προσωπικότητά μας χωρίς να πούμε κουβέντα. Η ψυχολογία έχει μελετήσει αυτά τα σιωπηλά σήματα επί δεκαετίες και τα ευρήματα είναι τόσο ενδιαφέροντα όσο και κάπως ανησυχητικά.

10 σημάδια που αποκαλύπτουν την προσωπικότητά σας στην πρώτη επαφή:

Η χειραψία σας αποκαλύπτει το επίπεδο αυτοπεποίθησης σας

Ο τρόπος που περπατάτε δείχνει την ευαλωτότητά σας

Τα μοτίβα επαφής με τα μάτια μαρτυρούν την κοινωνική σας κυριαρχία

Οι επιλογές ένδυσης σας προβάλουν την υπευθυνότητά σας

Η δομή του προσώπου σας επηρεάζει τις αντιλήψεις εμπιστοσύνης

Η συνέπειά σας προδίδει το πόσο συνεργάσιμοι είστε

Η συμπεριφορά σας στο τηλέφωνο αποκαλύπτει την αυτοεκτίμηση σας

Η προτίμηση σας για τον προσωπικό χώρο φανερώνει το κοινωνικό σας υπόβαθρο

Οι νευρικές σας συνήθειες προδίδουν το επίπεδο άγχους σας

Οι φωνητικοί σας ρυθμοί δείχνουν την κοινωνική σας θέση

Θυμάστε εκείνη τη συντριπτική χειραψία από τον υπερβάλλοντα ζήλο ενός συναδέλφου; Ή τη «χλιαρή» χειραψία του νευρικού σας ασκούμενου; Οι ψυχολόγοιέχουν ανακαλύψει ότι η δύναμη και η διάρκεια της χειραψίας συσχετίζονται άμεσα με το πώς αντιλαμβανόμαστε την αυτοπεποίθηση και την αποφασιστικότητα κάποιου.

Μια σταθερή χειραψία δηλώνει εξωστρέφεια και συναισθηματική σταθερότητα. Αν είναι υπερβολικά δυνατή; Ίσως να σας θεωρήσουν αυταρχικούς. Αν είναι πολύ αδύναμη; Πιθανόν να σας δουν ως νευρικούς ή ανασφαλείς. Η «ιδανική» χειραψία βρίσκεται ακριβώς στο μέσο, με περίπου δύο έως τρία δευτερόλεπτα μέτριας πίεσης.

Ο τρόπος που περπατάτε δείχνει την ευαλωτότητά σας

Ο τρόπος που κινούμαστε στον χώρο «αφηγείται» μια ιστορία για την προσωπικότητά μας. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Ντάρχαμ διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι με χαλαρό και άνετο βάδισμα συχνά αντιλαμβάνονται ως πιο περιπετειώδεις και εξωστρεφείς.

Η κίνησή τους αποπνέει μια αίσθηση ελευθερίας και αυτοπεποίθησης, γεγονός που τους καθιστά πιο προσιτούς και ανοιχτούς σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Αντίθετα, οι άνθρωποι με περιορισμένες κινήσεις, που κινούνται με μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα ή σφίξιμο, αποπνέουν εικόνα νευρικότητας ή ευάλωτης φύσης.

Αυτή η «στεγανή» στάση μπορεί να μεταφέρει την εντύπωση ότι είναι πιο εσωστρεφείς ή ακόμα και αγχωμένοι, κάτι που μπορεί να τους καθιστά λιγότερο προσβάσιμους σε κοινωνικές καταστάσεις. Αυτός ο «ασυνείδητος» τρόπος κίνησης, λοιπόν, λειτουργεί ως μη λεκτικό σήμα για το πώς αντιλαμβάνονται οι άλλοι την προσωπικότητά μας.

Τα μοτίβα επαφής με τα μάτια μαρτυρούν την κοινωνική σας κυριαρχία

Διατηρείτε επαφή με τα μάτια όταν μιλάτε ή όταν ακούτε; Αυτή η υποσυνείδητη διαφορά λέει πολλά για την προσωπικότητά σας. Σύμφωνα με ψυχολόγους, οι άνθρωποι που διατηρούν επαφή με τα μάτια όταν μιλούν, αλλά αποφεύγουν να την κρατήσουν όταν ακούν, συνήθως δείχνουν πιο κυριαρχικές και αποφασιστικές προσωπικότητες.

Αντίθετα, η αντίστροφη συμπεριφορά —δηλαδή η έντονη επαφή με τα μάτια ενώ ακούτε και η αποφυγή της όταν μιλάτε— μπορεί να υποδηλώνει πιο υποτακτική ή παραχωρητική φύση. Όμως, η ισχυρή επαφή με τα μάτια μπορεί να προκαλέσει αμηχανία αν είναι υπερβολική, ενώ η έλλειψή της μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι κάποιος είναι ασταθής ή ύποπτος.

Σύμφωνα με έρευνες, η «μαγική φόρμουλα» για να κρατήσετε την εμπιστοσύνη στον αέρα είναι περίπου 60-70% επαφή με τα μάτια κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης. Αυτός ο δείκτης ενισχύει την αίσθηση της ειλικρίνειας και της διαφάνειας, δημιουργώντας ένα αίσθημα άνεσης χωρίς να γίνεται υπερβολικός.

Οι επιλογές ένδυσης σας προβάλουν την υπευθυνότητά σας

«Ντύσου για τη δουλειά που θέλεις», λένε. Αλλά η γκαρνταρόμπα σας αποκαλύπτει πολλά περισσότερα από απλά τις φιλοδοξίες σας. Έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που φορούν καλοραμμένα και συντονισμένα ρούχα βαθμολογούνται υψηλότερα σε αξιολογήσεις υπευθυνότητας από άτομα που τους παρατηρούν για πρώτη φορά.

Το ντύσιμο δεν αντικατοπτρίζει μόνο την επαγγελματική σας εικόνα, αλλά και την αίσθηση της τάξης και της προσοχής στις λεπτομέρειες. Ο τρόπος που επιλέγετε να παρουσιάσετε τον εαυτό σας στο κοινό μιλάει για το πόσο οργανωτικοί, αξιόπιστοι και συνειδητοποιημένοι είστε ως άτομα.

Η δομή του προσώπου σας επηρεάζει τις αντιλήψεις εμπιστοσύνης

Αυτό ίσως φαίνεται άδικο, αλλά η επιστήμη δεν νοιάζεται για την αδικία. Έρευνεςαπό το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης έδειξαν ότι οι άνθρωποι με υψηλά ζυγωματικά και έντονα φρύδια θεωρούνται πιο αξιόπιστοι, ενώ εκείνοι με γωνίες στόματος που πέφτουν φαίνονται λιγότερο προσιτοί. Πριν βιαστείτε να κλείσετε ραντεβού με τον πλαστικό χειρουργό, να θυμάστε ότι οι εκφράσεις προσώπου μετρούν περισσότερο από τη δομή του προσώπου.

Ένα αυθεντικό χαμόγελο μπορεί να ξεπεράσει σχεδόν οποιοδήποτε «μειονέκτημα» στο πρόσωπο. Και η λέξη-κλειδί; Αυθεντικό. Τα ψεύτικα χαμόγελα δεν ξεγελούν κανέναν.

Η συνέπειά σας προδίδει το πόσο συνεργάσιμοι είστε

Είστε από εκείνους που αργούν μόνιμα ένα πεντάλεπτο ή από αυτούς που φτάνουν ευλαβικά δεκαπέντε λεπτά νωρίτερα; Η ώρα άφιξής σας είναι στην πραγματικότητα ένα τεστ προσωπικότητας σε εξέλιξη. Μελέτες συνδέουν σταθερά τη συνέπεια με την ευσυνειδησία και τον σεβασμό στον χρόνο των άλλων.

Εδώ όμως υπάρχει μια ανατροπή: το να φτάνετε υπερβολικά νωρίς μπορεί να υποδηλώνει άγχος ή υπερβολική ανυπομονησία.

Η συμπεριφορά σας στο τηλέφωνο αποκαλύπτει την αυτοεκτίμηση σας

Παρατηρήστε κάποιον με το τηλέφωνό του για πέντε λεπτά. Το κοιτάει συνεχώς; Το αφήνει με την οθόνη προς τα κάτω όταν μιλάει με άλλους; Η συχνότητα και το πλαίσιο με το οποίο κοιτάει το τηλέφωνο συνδέεται έντονα με τα επίπεδα παρορμητικότητας και την ικανότητα συγκέντρωσης.

Άτομα που μπορούν να αγνοήσουν το τηλέφωνό τους κατά τη διάρκεια προσωπικών συναντήσεων, συνήθως έχουν υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη. Όσοι δεν μπορούν να αντισταθούν στον πειρασμό της ειδοποίησης και την “δόση” της ντοπαμίνης, συχνά θεωρούνται λιγότερο αξιόπιστοι και πιο εγωκεντρικοί.

Η προτίμηση σας για τον προσωπικό χώρο φανερώνει το κοινωνικό σας υπόβαθρο

Πόσο κοντά πλησιάζετε όταν μιλάτε με κάποιον; Οι ψυχολόγοι έχουν χαρτογραφήσει τις ζώνες άνεσης σε όλο τον κόσμο. Οι Αμερικανοί προτιμούν περίπου 45 εκατοστά προσωπικού χώρου, ενώ οι μεσογειακές και λατινοαμερικανικές κουλτούρες είναι πιο άνετες με πολύ λιγότερο.

Αλλά πέρα από τον πολιτισμό, οι προτιμήσεις για τον προσωπικό χώρο αποκαλύπτουν την ανατροφή μας και την προσωπικότητά μας. Τα άτομα που χρειάζονται περισσότερο χώρο συνήθως έχουν μεγαλώσει σε λιγότερο πυκνοκατοικημένα περιβάλλοντα ή έχουν πιο εσωστρεφή χαρακτηριστικά. Όσοι είναι άνετοι με την εγγύτητα συνήθως αξιολογούνται υψηλότερα στη κλίμακα εξωστρέφειας.

Οι νευρικές σας συνήθειες προδίδουν το επίπεδο άγχους σας

Δάγκωμα των νυχιών, στρίψιμο μαλλιών, χτύπημα ποδιού – όλοι έχουμε τις δικές μας «προδοσίες». Αυτές οι αυτό – παρηγορητικές συμπεριφορές, που οι ψυχολόγοι αποκαλούν «δραστηριότητες εκτόπισης», εμφανίζονται όταν νιώθουμε άγχη ή αμηχανία.

Οι αμήχανες και νευρικές κινήσεις, μαρτυρούν το άγχος σας. Το σώμα μας λέει μια ιστορία και οι γύρω μας τη διαβάζουν πιο εύκολα απ’ ό,τι φανταζόμαστε.

Οι φωνητικοί σας ρυθμοί δείχνουν την κοινωνική σας θέση

Ακόμα και πριν επεξεργαστούν τα λόγια σας, οι άνθρωποι κρίνουν την αυθεντία σας βάσει των ηχητικών σας ενδείξεων. Οι χαμηλότεροι τόνοι υποδεικνύουν κυριαρχία και ικανότητα. Η ταχύτητα ομιλίας επίσης παίζει ρόλο – μέτριες ταχύτητες δείχνουν αυτοπεποίθηση, ενώ η βιαστική ομιλία υποδηλώνει άγχος.

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα; Οι άνθρωποι προσαρμόζουν ασυναίσθητα τα ηχοχρώματά τους για να ανταποκριθούν στις αντιληπτές δυναμικές εξουσίας.

Την επόμενη φορά που θα βρεθείτε σε συνάντηση, παρατηρήστε ποιος μιλά αργά και ποιος «τρέχει» την ομιλία του. Η ιεραρχία αποκαλύπτεται μέσα από τον ρυθμό.

Tips

Αυτές οι ψυχολογικές ενδείξεις δεν έχουν σκοπό να σας κάνουν κάνουν παρανοϊκούς με κάθε χειρονομία και βλέμμα. Είναι εργαλεία επίγνωσης. Μόλις κατανοήσετε τα σήματα που εκπέμπετε, μπορείτε να αποφασίσετε αν αντανακλούν αυτό που πραγματικά είστε.

Αυτές οι ψυχολογικές ενδείξεις δεν έχουν σκοπό να σας κάνουν κάνουν παρανοϊκούς με κάθε χειρονομία και βλέμμα. Είναι εργαλεία επίγνωσης. Μόλις κατανοήσετε τα σήματα που εκπέμπετε, μπορείτε να αποφασίσετε αν αντανακλούν αυτό που πραγματικά είστε. Ο στόχος δεν είναι να υποκριθείτε ή να χειραγωγήσετε τις εντυπώσεις των άλλων. Σκοπός είναι να εξασφαλίσετε ότι η εξωτερική σας παρουσία ταιριάζει με την εσωτερική σας πραγματικότητα.

Διότι, σε αυτές τις κρίσιμες πρώτες στιγμές, πριν καν πείτε λέξη, ήδη διηγείστε την ιστορία σας. Καλύτερα να είναι η ιστορία που θέλετε να πείτε.

