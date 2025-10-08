Στα μονοπάτια του Αροάνιου: Το μαγικό δάσος του Πλανητέρου

Με υψόμετρο 697 μέτρα και χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω από το πανέμορφο πλατανοδάσος των πηγών του Αροάνιου ποταμού, το Πλανητέρο είναι γνωστό για τους πολλούς νερόμυλους και τα ιχθυοτροφεία που διαθέτει.

Αν και λένε ότι κάθε εποχή είναι όμορφη στο Πλανητέρο, το καλοκαίρι και το Φθινόπωρο, το χωριό έχει ένα χρώμα αλλιώτικο. Το απίστευτο δάσος με τα υπεραινώβια πλατάνια (σε κάποια παλιά η διάμετρος του κορμού φτάνει τα 4 μέτρα), οι νεροτριβές -η μια από τις οποίες ακόμα λειτουργεί -και οι πηγές του Αροάνιου ποταμού με τα νερά που αναβλύζουν μέσα από τα βράχια κάνουν το Πλανητέρο αγαπημένο προορισμό ακόμη και για μονοήμερη εκδρομή.

Η περιοχή του Πλανητέρου βρίσκεται εντός της περιοχής Natura 2000 «Όρος Χελμός και ύδατα Στυγός». Το μεγαλύτερο μέρος του πλατανόδασους ανήκει στο δασαρχείο Καλαβρύτων και στην ένωση Μύλων, Νεροτριβών και Ιχθυοτροφείων του Πλανητέρου. Στο Πλανητέρουπάρχουν ταβέρνες που λειτουργούν γύρω από τις πηγές. Σε αυτές τις ταβέρνες θα φάτε κυρίως πέστροφα. Ψητή, τηγανιτή, ή σοταρισμένη με φρέσκο βούτυρο και αμύγδαλα (συγκλονιστική γεύση), δεν υπάρχει περίπτωση, να μην χαμογελάσετε από ευχαρίστηση. Μάλιστα δύο από τις ταβέρνες διαθέτουν δικά τους ιχθυοτροφεία, όπου μπορείτε να δείτε και πώς γίνεται η αλίευση του ψαριού.