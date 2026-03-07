Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επέστρεψε στο Buongiorno και παρουσίασε μια πανεύκολη συνταγή για ένα αγαπημένο γλυκό, που ο καθένας μπορεί να ετοιμάσει στο σπίτι του.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για πορτοκαλόπιτα με γιαούρτι. Λίγα υλικά, απλά βήματα και το γλυκό είναι έτοιμο σε περίπου μια ώρα.

Τα υλικά

400 γρ. γιαούρτι

200 ml ηλιέλαιο

300 ml χυμό πορτοκάλι

4 αυγά

450 γρ. φύλλο κρούστας

100 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

2 βανίλιες

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1 πρέζα αλάτι

Για το σιρόπι

500 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

150 ml νερό

150 ml χυμό πορτοκάλι

1 ξύλο κανέλας

Η διαδικασία