Πάσχα στην Ελλάδα: 9 εντυπωσιακοί προορισμοί

Ο,τι κι αν επιλέξετε το σίγουρο είναι ότι θα βιώσετε μια γιορτή του Πάσχα που συνδυάζει το θείο με το ανθρώπινο και την Ιστορία με το παρόν

Το ελληνικό Πάσχα είναι μια εμπειρία που διεγείρει όλες τις αισθήσεις. Είναι η μυρωδιά της πασχαλιάς και του ψημένου τσουρεκιού, οι ψαλμωδίες που αντηχούν στις εκκλησίες και η κατάνυξη που δίνει τη θέση της στην εκρηκτική χαρά της Ανάστασης. Κάθε γωνιά της Ελλάδας προσφέρει μια μοναδική οπτική σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, συνδυάζοντας την ορθόδοξη παράδοση με τοπικά έθιμα που χάνονται στα βάθη των αιώνων. Ωστόσο, υπάρχουν και μέρη, όπου το Πάσχα έχει ιδιαίτερα εντυπωσιακά έθιμα. Κέρκυρα: Το μεγαλείο της μουσικής και των παραδόσεων

Η Κέρκυρα αποτελεί αναμφισβήτητα την «πρωτεύουσα» του ελληνικού Πάσχα. Η ατμόσφαιρα στο νησί των Φαιάκων είναι ηλεκτρισμένη από τη Μεγάλη Εβδομάδα, με τις περίφημες φιλαρμονικές να δίνουν τον τόνο. Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, η πόλη ζει τη δική της «Πρώτη Ανάσταση».

Στις 11 ακριβώς, με το σήμα της πρώτης καμπάνας, οι κάτοικοι πετούν από τα στολισμένα με πορφυρά υφάσματα μπαλκόνια τους τους «μπότηδες», μεγάλα πήλινα κανάτια γεμάτα νερό. Το έθιμο συμβολίζει την απομάκρυνση του κακού και την αναγέννηση της ζωής. Λίγο νωρίτερα, η περιφορά του Επιταφίου του Αγίου Σπυρίδωνα συνοδεύεται από τις τρεις φιλαρμονικές της πόλης, οι οποίες παιανίζουν πένθιμα εμβατήρια, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που προκαλεί ρίγη συγκίνησης. Σαντορίνη: Οι φλόγες στον Πύργο

Αν η Κέρκυρα είναι ο ήχος, η Σαντορίνη είναι το φως. Το Μεγάλο Σάββατο στο χωριό Πύργος, την παλιά πρωτεύουσα του νησιού, το σκηνικό είναι απόκοσμο. Καθώς ο Επιτάφιος περιφέρεται στα στενά καλντερίμια, χιλιάδες τενεκεδάκια (ντενεκεδάκια) γεμάτα με φλόγα τοποθετούνται στις στέγες των σπιτιών, στα τείχη του κάστρου και στις αυλές.

Από μακριά, ολόκληρος ο λόφος του Πύργου μοιάζει να φλέγεται. Η φωτεινή αυτή διαδρομή δημιουργεί μια κατανυκτική εμπειρία που δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο στο Αιγαίο. Η αντίθεση του σκοτεινού ηφαιστειακού τοπίου με τις τρεμάμενες φλόγες συνθέτει ένα οπτικό υπερθέαμα που μένει χαραγμένο στη μνήμη κάθε επισκέπτη. Λεωνίδιο: Τα αερόστατα της Ανάστασης

Στην καρδιά της Τσακωνιάς, το Λεωνίδιο προσφέρει ένα από τα πιο φαντασμαγορικά θεάματα της Ανάστασης. Τη στιγμή που ο ιερέας ψάλλει το «Χριστός Ανέστη», ο ουρανός πάνω από την πόλη γεμίζει με εκατοντάδες πολύχρωμα αερόστατα.

Πρόκειται για χειροποίητες κατασκευές από χαρτί και καλάμι, οι οποίες απογειώνονται χάρη στη ζέστη από ένα πανί εμποτισμένο με λάδι και πετρέλαιο που καίει στη βάση τους. Τα «αερόστατα» συμβολίζουν την άνοδο της ψυχής προς τον ουρανό. Το θέαμα των φωτεινών κουκκίδων που χάνονται ανάμεσα στους απόκρημνους κόκκινους βράχους που περιβάλλουν το Λεωνίδιο είναι μοναδικό και μαρτυρά την αφοσίωση των ντόπιων στην παράδοση. Μετέωρα: Κατάνυξη πάνω στους ιερούς βράχους

Για όσους αναζητούν την απόλυτη πνευματικότητα, τα Μετέωρα είναι ο ιδανικός προορισμός. Εδώ, το Πάσχα δεν έχει πυροτεχνήματα και θορύβους, αλλά βαθιά εσωτερικότητα. Η συμμετοχή στις ακολουθίες των ιερών μονών, σκαρφαλωμένων πάνω στους επιβλητικούς βράχους, προσφέρει μια αίσθηση σύνδεσης με το Θείο.

Η λειτουργία της Ανάστασης ξεκινά νωρίς το βράδυ και τελειώνει μετά τα μεσάνυχτα μέσα σε κλίμα ηρεμίας. Το φως των κεριών που τρεμοπαίζει πάνω στις παλιές τοιχογραφίες και οι βυζαντινοί ύμνοι που ψάλλονται από τους μοναχούς δημιουργούν μια μυσταγωγία που απομακρύνει κάθε κοσμική σκέψη. Μονεμβασιά: Το μεσαιωνικό Πάσχα

Η καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς μεταφέρει τον επισκέπτη σε μια άλλη εποχή. Το Πάσχα εδώ είναι λιτό και αρχοντικό. Η περιφορά του Επιταφίου στα πέτρινα σοκάκια του Κάστρου, υπό το φως των κεριών και με τη συνοδεία της θάλασσας που ακούγεται στο βάθος, είναι μια εμπειρία γεμάτη ρομαντισμό και δέος.

Το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του Ελκόμενου Χριστού, λαμβάνει χώρα το «Κάψιμο του Ιούδα». Ένα ομοίωμα γεμάτο εκρηκτικά παραδίδεται στις φλόγες, ενώ το γλέντι συνεχίζεται στις ταβέρνες του Κάστρου με τοπικά εδέσματα και κρασί Μαλαγουζιά. Ναύπακτος: Το λιμάνι των φώτων

Στη Ναύπακτο, η Μεγάλη Παρασκευή είναι η κορυφαία στιγμή των εορτασμών. Καθώς οι δύο Επιτάφιοι της πόλης κατευθύνονται προς το ενετικό λιμάνι, η εικόνα που αντικρίζει κανείς είναι συγκλονιστική. Στις πολεμίστρες του κάστρου ανάβουν εκατοντάδες δάδες («τάφες»), σχηματίζοντας έναν τεράστιο φλεγόμενο σταυρό στην είσοδο του λιμανιού. Η Ναύπακτος συνδυάζει την ιστορική ατμόσφαιρα με τη ζωντάνια μιας παραθαλάσσιας πόλης, κάνοντας το Πάσχα να μοιάζει με σκηνή από κινηματογραφική ταινία εποχής, όπου το υγρό στοιχείο παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Πάρος: Η αναπαράσταση των Παθών

Στην Πάρο, και συγκεκριμένα στο χωριό Μάρπησσα, το Πάσχα έχει έναν έντονα θεατρικό και διδακτικό χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια της περιφοράς του Επιταφίου, γίνονται οι «Αναπαραστάσεις» των Παθών του Κυρίου. Σε διάφορα σημεία του χωριού, νέοι και παιδιά ντυμένοι με ρούχα εποχής αναπαριστούν σκηνές όπως η Προσευχή στο Όρος των Ελαιών, η Σταύρωση και η Αποκαθήλωση.