Σαββατοκύριακο στο Ναύπλιο: Μια απόδραση γεμάτη ομορφιά και ιστορία

Αν ψάχνεις τον ιδανικό προορισμό για ένα σύντομο αλλά γεμάτο εικόνες και εμπειρίες weekend, το Ναύπλιο είναι η απόλυτη επιλογή.

Μόλις δύο ώρες από την Αθήνα, η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας συνδυάζει αρχοντική ατμόσφαιρα, ενετικά κάστρα, γραφικά σοκάκια και υπέροχες παραλίες.

Ημέρα 1η: Βόλτες στην Παλιά Πόλη & Ηλιοβασίλεμα στο Παλαμήδι

Ξεκίνα τη μέρα σου με καφέ στην πλατεία Συντάγματος, στην καρδιά της Παλιάς Πόλης. Τα νεοκλασικά κτίρια, τα μπαλκόνια με τα λουλούδια και τα πλακόστρωτα σοκάκια δημιουργούν ένα σκηνικό που θυμίζει νησί.

Στη συνέχεια, ανηφόρισε (ή ανέβα με αυτοκίνητο) στο επιβλητικό Παλαμήδι. Τα 999 σκαλοπάτια – όπως λέει ο θρύλος – οδηγούν σε μια συγκλονιστική θέα στον Αργολικό κόλπο. Εδώ φυλακίστηκε και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, προσθέτοντας ιστορικό βάρος στην εμπειρία.

Το απόγευμα, περπάτησε στον παραλιακό δρόμο της Αρβανιτιάς για μια ρομαντική βόλτα δίπλα στη θάλασσα. Το βράδυ, δείπνο σε ένα από τα ταβερνάκια της Παλιάς Πόλης με θέα τα φωτισμένα σοκάκια.