Συνταγή: Ριγκατόνι με πέστο λιαστής ντομάτας και μανιτάρια

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μπήκε σε ρυθμούς Σαρακοστής και αποφάσισε να μας δείξει μια συνταγή νηστίσιμη, αλλά πεντανόστιμη και πολύ γρήγορη.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για ριγκατόνι με πέστο λιαστής ντομάτας και μανιτάρια.

Λίγα υλικά, απλά βήματα και σε λιγότερο από μισή ώρα είναι έτοιμη.

Τα υλικά

500 γρ. ριγκατόνι

150 γρ. λιαστή ντομάτα

3 πιπεριές Φλωρίνης

50 γρ. πράσινες ελιές

ρίγανη

1 κ.γ. μπούκοβο

2 κ.σ. κουκουνάρι καβουρδισμένο

2 σκελίδες σκόρδο

60 ml ελαιόλαδο

100 ml νερό από ζημιάρικα

6 μανιτάρια πορτομπέλο

250 γρ. σπανάκι

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία