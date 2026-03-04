Συνταγή για αχνιστή μυδομακαρονάδα

Ποιος δεν θυμάται τα τραπέζια στρωμένα με νηστίσιμα πιάτα όπως το υπέροχο μυδοπίλαφο;

Εδώ όμως ετοιμάζουμε τα μύδια με σπαγγέτι σε μια εξίσου λαχταριστή εκδοχή.

Υλικά

Για 4 άτομα

800 γρ. φρέσκα μύδια, καθαρισμένα

400 γρ. σπαγγετίνι

60 ml ε.π. ελαιόλαδο

3-4 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

120 ml λευκό ξηρό κρασί

1 κ.σ. μουστάρδα, πικάντικη

1 μικρό ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο

1 ακέρωτο λεμόνι, χυμό και ξύσμα

αφρίνα μόνο αν χρειαστεί

μαύρο πιπέρι λίγο μπούκοβο (προαιρετικά)

Διαδικασία

Βήμα 1

Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το σκόρδο για 30΄΄σε μέτρια φωτιά, προσεκτικά να μην καεί. Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε 1΄-2΄ να εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσθέτουμε τη μουστάρδα και ανακατεύουμε καλά.

Βήμα 2

Συνεχίζουμε προσθέτοντας τα μύδια, κλείνουμε με το καπάκι και αχνίζουμε για 3΄-4΄, μέχρι να ανοίξουν. Ελέγχουμε και απομακρύνουμε όσα δεν άνοιξαν.

Βήμα 3

Βγάζουμε τα μύδια από το ζουμί και τα κρατάμε στην άκρη. Προσθέτουμε στην κατσαρόλα ένα φλιτζάνι καυτό νερό και, μόλις κοχλάσει, προσθέτουμε τα ζυμαρικά.

Βήμα 4

Βράζουμε τα ζυμαρικά al dente, ανακατεύοντας συχνά.

Βήμα 5

Όταν τα ζυμαρικά είναι σχεδόν έτοιμα, προσθέτουμε τα μύδια και ανακατεύουμε απαλά.

Βήμα 6

Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε τον μαϊντανό, τον χυμό και το ξύσμα λεμονιού, πιπέρι και λίγο ελαιόλαδο. Δοκιμάζουμε και προσθέτουμε αφρίνα, κατά βούληση, στο σερβίρισμα και μπούκοβο, αν μας αρέσει.

πηγή cantina.protothema.gr