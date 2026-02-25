Με μια συνταγή της… μαμάς επέστρεψε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του Buongiorno, που στο μυαλό όλων μας μοιάζει αρκετά δύσκολη ωστόσο το μόνο που χρειάζεται είναι λίγο προσοχή για να πετύχει.

Ο γνωστός σεφ μπήκε πίσω από τον πάσο της εκπομπής του MEGA, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για λαβράκι φρικασέ.

Μπορεί ως πιάτο να μοιάζει πολύπλοκο, ωστόσο η μεγάλη του δυσκολία είναι μια: το αυγολέμονο. Αν το πετύχουμε, όλα τα άλλα είναι παιχνίδι.

Τα υλικά

4 φιλέτα λαβράκι

500 γρ. σταμναγκάθι

300 γρ. σπανάκι

300 γρ. ραδίκια

4 φρέσκα κρεμμύδια

1 πράσο

2 ματσάκια μυρώνια

1 ματσάκι καυκαλήθρες

1 ματσάκι μάραθο

100 ml λευκό κρασί

200 ml ζωμός λαχανικών

χυμό και ξύσμα από 1 λεμόνι

αλάτι

πιπέρι

Για το αυγολέμονο

2 αυγά

χυμός από 1 λεμόνι

1 κ.σ. κορν φλάουρ

Η διαδικασία