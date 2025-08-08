Ύπνος: Επιστήμονες προειδοποιούν όσους κοιμούνται πάνω από 9 ώρες την ημέρα

Πολλοί από εμάς προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε έναν καλό νυχτερινό ύπνο, αλλά τι συμβαίνει όταν κοιμόμαστε πάρα πολύ ή πολύ λίγο;

Νέα επιστημονικά δεδομένα αποκαλύπτουν μια ανησυχητική σύνδεση μεταξύ της διάρκειας του ύπνου και της θνησιμότητας, υποδεικνύοντας ένα συγκεκριμένο “χρονικό παράθυρο” για βέλτιστο ύπνο που μπορεί να επηρεάσει την υγεία μας. Μάθετε ποιες είναι οι ιδανικές ώρες ξεκούρασης και γιατί ο υπερβολικός ύπνος μπορεί να κρύβει κινδύνους.

Οι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία από τον υπερβολικό ύπνο ή από την έλλειψη ύπνου, σύμφωνα με μελέτη

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Semmelweis της Ουγγαρίας πραγματοποίησαν μια μεγάλης κλίμακας μελέτη σχετικά με τον ύπνο και τη θνησιμότητα, αποκαλύπτοντας μια ανησυχητική σύνδεση. Προειδοποιούν ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο παράθυρο δύο ωρών για τον ύπνο που πρέπει να ακολουθούμε για να αποφύγουμε δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία.

Οι ειδικοί ανέλυσαν σχεδόν 80 προηγούμενες μελέτες για τον ύπνο, καλύπτοντας περισσότερα από δύο εκατομμύρια άτομα. Διαπίστωσαν ότι ο ύπνος για περισσότερες από εννέα ώρες ανά νύχτα συσχετίστηκε με «34% υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας».

Αντίστοιχα, ο ύπνος για λιγότερο από 7 ώρες συνδέθηκε με 14% αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας. Αυτό το δίωρο παράθυρο για καλό ύπνο είναι σύμφωνο με τις συστάσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) για υγιείς ενήλικες, αν και σημειώνεται ότι η ακριβής ποσότητα ύπνου που χρειάζεστε εξαρτάται από τις προσωπικές σας ανάγκες.

Γιατί ο υπερβολικός μπορεί να είναι επικίνδυνος

Οι ερευνητές εξήγησαν ότι τα μεγάλα χρονικά διαστήματα σε κατάσταση ύπνου ενδέχεται να σχετίζονται με υποκείμενα προβλήματα υγείας. Για παράδειγμα, μια αδιάγνωστη καρδιακή πάθηση που σας προκαλεί κόπωση αν δεν αντιμετωπιστεί.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες που κοιμόντουσαν περισσότερο από εννέα ώρες αντιμετώπιζαν ακόμη υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας (41%) σε σύγκριση με εκείνες με κανονική διάρκεια ύπνου. Οι ερευνητές τόνισαν ότι ο ύπνος μεταξύ 7 και 8 ωρών ήταν το βέλτιστο εύρος για τη διατήρηση της καλής υγείας.

Οι ειδικοί συνέστησαν οι μελλοντικές μελέτες να εξετάσουν τη σχέση μεταξύ της διάρκειας του ύπνου και συγκεκριμένων αιτιών θανάτου. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην «καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ακόμη και μικρές αποκλίσεις από τη βέλτιστη διάρκεια ύπνου επηρεάζουν την υγεία».

Η σημασία του ποιοτικού ύπνου

Η καλή ποιότητα ύπνου κάθε βράδυ είναι ζωτικής σημασίας για πολλές λειτουργίες του οργανισμού, από την ψυχική υγεία έως τα επίπεδα φυσικής ενέργειας και τη διατήρηση του εγκεφάλου σε άριστη κατάσταση. Το NHS προειδοποιεί: «Τα μακροπρόθεσμα προβλήματα ύπνου μπορούν να επηρεάσουν τις σχέσεις και την κοινωνική μας ζωή με αποτέλεσμα να νιώθετε κουρασμένοι όλη την ώρα, να τρώμε περισσότερο και να μην μπορούμε να κάνουμε καθημερινές εργασίες».

Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν φυσικά ελαφρύ ύπνο ή να δυσκολεύονται να κοιμηθούν ή να ξυπνούν περιστασιακά. Ωστόσο, αν αυτό γίνει συστηματικό, μπορεί να κρύβεται μια διαταραχή ύπνου πίσω από τα συμπτώματά σας.

Συμπτώματα διαταραχών του ύπνου:

Δυσκολία στην έναρξη του ύπνου

Παραμένετε ξάγρυπνοι στο κρεβάτι για μεγάλες περιόδους κατά τη διάρκεια της νύχτας

Συχνές αφυπνίσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας

Ξύπνημα νωρίς και αδυναμία να ξανακοιμηθείτε

Κακή διάθεση

Δυσκολία συγκέντρωσης

Ευερεθιστότητα

Η αλλαγή συνηθειών, όπως το να πηγαίνετε νωρίτερα για ύπνο και η άσκηση κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία των διαταραχών ύπνου.

ΠΗΓΗ enikos.gr