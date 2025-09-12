Τα κομπλιμέντα κάνουν καλό στην υγεία

Παλαιότερα, τα κομπλιμέντα ήταν από τις πιο όμορφες πράξεις που μπορούσε να κάνει κάποιος. Σήμερα, ίσως να έχουν εκλείψει.

Στην καθημερινότητά μας όμως, μια απλή λέξη είναι ικανή να φτιάξει όλη μας την ημέρα. Τα κομπλιμέντα δεν είναι μόνο μια ευγενική χειρονομία — έχουν σημαντική επίδραση στην ψυχική μας υγεία και τις σχέσεις μας. Τι λέει η επιστήμη για τη μαγεία ενός κομπλιμέντου και γιατί όλοι μας θα έπρεπε να γίνουμε πιο γενναιόδωροι στο να τα δίνουμε.

Τα κομπλιμέντα κάνουν καλό – σε όλους!

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Personality and Social Psychology Bulletin από ερευνητές του Πανεπιστημίου Cornell, ανέδειξε κάτι που ίσως δεν περιμέναμε: οι άνθρωποι που δέχονται κομπλιμέντα νιώθουν πολύ καλύτερα από ό,τι φαντάζονται αυτοί που τα δίνουν.

Σε μια από τις μελέτες, οι συμμετέχοντες κάλεσαν να κάνουν ένα κομπλιμέντο στον τέταρτο άγνωστο που συναντούσαν στην πανεπιστημιούπολη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αυτοί που έκαναν τα κομπλιμέντα υποεκτίμησαν το πόσο ευχάριστα ένιωσαν οι παραλήπτες. Αυτό σημαίνει ότι ένα απλό «μου αρέσει το πουκάμισό σου» μπορεί να φέρει μεγάλη χαρά!

Γιατί φοβόμαστε σήμερα να κάνουμε κομπλιμέντα;

Παρά τα οφέλη, πολλοί διστάζουν να εκφράσουν θετικά σχόλια, ειδικά σε αγνώστους. Μια δεύτερη μελέτη έδειξε μάλιστα, ότι πολλοί άνθρωποι φοβούνται ότι το κομπλιμέντο τους θα φανεί αμήχανο ή ανεπιθύμητο. Μάλιστα, σε μια τρίτη έρευνα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι δότες κομπλιμέντων υπερεκτίμησαν πόσο άβολα ή ενοχλημένοι θα ένιωθαν οι παραλήπτες, κάτι που συχνά τους αποτρέπει από το να κάνουν το βήμα.

Επιπλέον, το άγχος για το να πλησιάσουμε και να μιλήσουμε σε άγνωστους επιτείνει αυτόν τον δισταγμό. Η ίδια έρευνα έδειξε ότι όσοι ένιωθαν μεγαλύτερο άγχος πριν κάνουν κομπλιμέντο, περίμεναν αρνητική αντίδραση. Αντίθετα, τρίτοι παρατηρητές που δεν συμμετείχαν στην αλληλεπίδραση, θεωρούσαν πιο πιθανό οι παραλήπτες να αισθανθούν χαρά και κολακευμένοι.

Κάντε κομπλιμέντα, κάνει καλό στην υγεία

Δεν είναι μόνο ο παραλήπτης που κερδίζει. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτοί που κάνουν κομπλιμέντα νιώθουν επίσης καλύτερα. Αυτή η πράξη ευγένειας αυξάνει τη δική τους διάθεση και τους κάνει πιο πιθανό να επαναλάβουν τη θετική αυτή συμπεριφορά.

Αυτό το εύρημα επιβεβαιώνει την κοινή μας εμπειρία: όταν κάνουμε κάποιον να νιώσει καλά, νιώθουμε και εμείς μια εσωτερική ικανοποίηση και χαρά.

Πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι στα κομπλιμέντα;

Η καλλιέργεια της συνήθειας να κάνουμε κομπλιμέντα δεν χρειάζεται να είναι δύσκολη ή χρονοβόρα.

Εκτιμήστε το στυλ ή το χαμόγελο κάποιου στη δουλειά ή στη βόλτα για καφέ.

Ενθαρρύνετε κάποιον φίλο ή συνεργάτη λέγοντας κάτι θετικό για την προσπάθειά του.

Κάντε κομπλιμέντα με αγνώστους, ναι και η κυρία στο λεοφορείο το αξίζει — το αποτέλεσμα θα σε εκπλήξει!

Το σημαντικό είναι να είναι ειλικρινές και αυθόρμητο, ακόμα κι αν το πεις αδέξια στην αρχή. Η έρευνα μας δείχνει πως ακόμη και τα πιο «αμήχανα» κομπλιμέντα έχουν μεγάλη αξία.

Στην εποχή της ψηφιακής απομόνωσης και της πιεστικής και γρήγορης καθημερινότητας, οι μικρές θετικές πράξεις γίνονται πιο πολύτιμες από ποτέ. Ένα κομπλιμέντο μπορεί να φωτίσει τη μέρα σας και τη μέρα κάποιου άλλου.

Την επόμενη φορά που θα δείτε κάτι που σας αρέσει σε κάποιον, μη διστάσετε να το πείτε. Κάντε έναν άνθρωπο να χαμογελάσει, είναι σπουδαίο!

* Πηγή: Vita