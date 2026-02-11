Πόσοι πολίτες έκαναν τις εξετάσεις των 3 προγραμμάτων

Τι δείχνουν τα διαθέσιμα στοιχεία για τη συμμετοχή στον προληπτικό έλεγχο για καρκίνο μαστού, τραχήλου της μήτρας και παχέος εντέρου
Eκατοντάδες χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «Προλαμβάνω», που υλοποιεί το υπουργείο Υγείας, όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία εφαρμογής των τριών βασικών προγραμμάτων για την πρόληψη του καρκίνου.
Τα δεδομένα αποτυπώνουν τη συμμετοχή στον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και τον καρκίνο του παχέος εντέρου, καταγράφοντας με σαφήνεια τόσο τον αριθμό των δικαιούχων όσο και εκείνων που προχώρησαν σε αρχικό ή περαιτέρω έλεγχο.
Σύμφωνα με τον κ. Δημήτριο Χατζηγεωργίου, Ειδικό Παθολόγο – Λοιμωξιολόγο και Αντιπρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), τα στοιχεία σκιαγραφούν τη μέχρι σήμερα εικόνα της συμμετοχής των πολιτών στον οργανωμένο προληπτικό έλεγχο.
Καρκίνος μαστού: σχεδόν 1 εκατ. μαστογραφίες
Το πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού απευθύνεται σε 2.313.851 γυναίκες ηλικίας 45 έως και 74 ετών, οι οποίες αποτελούν τους δικαιούχους του προγράμματος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, 946.892 γυναίκες υποβλήθηκαν σε ψηφιακή μαστογραφία, αριθμός που αποτυπώνει τη συμμετοχή στον αρχικό προληπτικό έλεγχο και αντιστοιχεί σε εκατοντάδες χιλιάδες εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.
Σε επόμενο στάδιο, 249.078 γυναίκες παραπέμφθηκαν για υπερηχογράφημα μαστών, όταν από τη μαστογραφία προέκυψε εύρημα ή κρίθηκε αναγκαίος περαιτέρω απεικονιστικός έλεγχος. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι περίπου μία στις τέσσερις γυναίκες που έκαναν μαστογραφία χρειάστηκε συμπληρωματική εξέταση, χωρίς αυτό να συνιστά διάγνωση κακοήθειας.
Καρκίνος τραχήλου της μήτρας: Διαφορετική συμμετοχή ανά ηλικιακή ομάδα
Το πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας αφορά γυναίκες ηλικίας 21 έως 65 ετών και περιλαμβάνει έλεγχο με PAP test για τις ηλικίες 21-29 ετών και HPV-DNA test για τις ηλικίες 30-65 ετών.
Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν διαφοροποιήσεις στη συμμετοχή ανά ηλικιακή ομάδα, με τις γυναίκες 30-65 ετών να εμφανίζουν μεγαλύτερη ανταπόκριση στον έλεγχο με HPV-DNA test σε σχέση με τις νεότερες ηλικίες. Σε περιπτώσεις παθολογικών ευρημάτων καταγράφηκαν παραπομπές για κολποσκόπηση και λήψη βιοψίας.
Οι αριθμοί αποτυπώνουν τη ροή του προγράμματος από τον αρχικό έλεγχο έως την περαιτέρω διερεύνηση, όπου αυτή κρίθηκε ιατρικά αναγκαία.
Καρκίνος παχέος εντέρου: Aπό το self-test στην κολονοσκόπηση
Το πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του παχέος εντέρου απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 50 έως 69 ετών και ξεκινά με τη δωρεάν διάθεση self-test μέσω των φαρμακείων.
Τα στοιχεία καταγράφουν τον αριθμό των πολιτών που προμηθεύτηκαν το self-test, καθώς και τις περιπτώσεις θετικών αποτελεσμάτων που οδήγησαν σε επίσκεψη σε γαστρεντερολόγο και σε διαγνωστική κολονοσκόπηση. Σε μέρος των κολονοσκοπήσεων εντοπίστηκαν πολύποδες, οι οποίοι αφαιρέθηκαν κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
Η καταγραφή αυτή δείχνει τη διαδοχή των σταδίων του προγράμματος, από τον αρχικό αυτοέλεγχο έως την επεμβατική διερεύνηση, όπου αυτή απαιτήθηκε.
Πώς διαβάζονται συνολικά τα στοιχεία
Η ανάλυση των πινάκων δείχνει ξεκάθαρα τη διάκριση μεταξύ:
- των δικαιούχων κάθε προγράμματος,
- των πολιτών που συμμετείχαν στον αρχικό προληπτικό έλεγχο,
- και του μικρότερου αριθμού εκείνων που χρειάστηκε να προχωρήσουν σε περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις.
Οι εκατοντάδες χιλιάδες συμμετοχές αφορούν κυρίως στο στάδιο του screening, ενώ οι συμπληρωματικές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν βάσει ιατρικών ενδείξεων και αφορούν υποσύνολο των εξεταζόμενων.
