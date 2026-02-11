Πόσοι πολίτες έκαναν τις εξετάσεις των 3 προγραμμάτων

Eκατοντάδες χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «Προλαμβάνω», που υλοποιεί το υπουργείο Υγείας, όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία εφαρμογής των τριών βασικών προγραμμάτων για την πρόληψη του καρκίνου.

Τα δεδομένα αποτυπώνουν τη συμμετοχή στον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και τον καρκίνο του παχέος εντέρου, καταγράφοντας με σαφήνεια τόσο τον αριθμό των δικαιούχων όσο και εκείνων που προχώρησαν σε αρχικό ή περαιτέρω έλεγχο.

Σύμφωνα με τον κ. Δημήτριο Χατζηγεωργίου, Ειδικό Παθολόγο – Λοιμωξιολόγο και Αντιπρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), τα στοιχεία σκιαγραφούν τη μέχρι σήμερα εικόνα της συμμετοχής των πολιτών στον οργανωμένο προληπτικό έλεγχο.

Καρκίνος μαστού: σχεδόν 1 εκατ. μαστογραφίες

Το πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού απευθύνεται σε 2.313.851 γυναίκες ηλικίας 45 έως και 74 ετών, οι οποίες αποτελούν τους δικαιούχους του προγράμματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 946.892 γυναίκες υποβλήθηκαν σε ψηφιακή μαστογραφία, αριθμός που αποτυπώνει τη συμμετοχή στον αρχικό προληπτικό έλεγχο και αντιστοιχεί σε εκατοντάδες χιλιάδες εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.

Σε επόμενο στάδιο, 249.078 γυναίκες παραπέμφθηκαν για υπερηχογράφημα μαστών, όταν από τη μαστογραφία προέκυψε εύρημα ή κρίθηκε αναγκαίος περαιτέρω απεικονιστικός έλεγχος. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι περίπου μία στις τέσσερις γυναίκες που έκαναν μαστογραφία χρειάστηκε συμπληρωματική εξέταση, χωρίς αυτό να συνιστά διάγνωση κακοήθειας.