Νέο κεφάλαιο ανοίγει για 3 ζώδια τον Φεβρουάριο - Το παρελθόν μένει πίσω

Τον Φεβρουάριο, η ζωή γίνεται πολύ πιο εύκολη για τρία ζώδια.

Σύμφωνα με το enikos.gr αυτά τα ζώδια επεξεργάζονται τον πόνο των εμπειριών του χθες και εφαρμόζουν όσα έμαθαν στο σήμερα. Εργαζόμαστε με τις επιρροές τόσο του σύμπαντος όσο και της δικής μας ιστορίας.

Για 3 ζώδια τα πράγματα γίνονται πολύ καλύτερα τον Φεβρουάριο – «Προχωρήστε με αυτοπεποίθηση»

Δίδυμος,

Παρθένος,

Ιχθύες

Δίδυμος

Η αστρολογική ενέργεια του μήνα ενεργοποιεί την αίσθηση του ανήκειν σας, Δίδυμοι, κάτι που, όπως ξέρετε, δεν είναι πάντα ενεργό. Συνειδητοποιείτε ότι προσπαθήσατε υπερβολικά για να σας συμπαθήσουν οι άλλοι. Φαίνεται ότι σας συμπαθούν έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειάζεται τελικά να προσπαθείτε τόσο πολύ.

Δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά για να συμπεριληφθείτε. Σταματήστε λοιπόν να προσπαθείτε τόσο έντονα, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι θέλουν να είστε μέρος τους. Είστε πολύ πιο θαυμαστοί από όσο νομίζετε, Δίδυμοι.

Η ζωή γίνεται πιο εύκολη όταν αποκαταστήσετε την αυτοεκτίμησή σας. Μόλις διεκδικήσετε τη φωνή σας χωρίς να αισθάνεστε ότι θα απορριφθείτε πρώτοι, όλα και όλοι στη ζωή σας προσαρμόζονται αναλόγως. Αυτοί που προορίζονται να μείνουν, θα σας συναντήσουν εκεί.

Παρθένος

Για εσάς, Παρθένοι, αυτός ο μήνας αφορά την εμπιστοσύνη, την ευαλωτότητα και την συναισθηματική ανταλλαγή. Καταλαβαίνετε ακριβώς πότε ο έλεγχος έγινε υποκατάστατο της ασφάλειας. Αυτή η συνειδητοποίηση είναι αρκετά σημαντική για εσάς. Αυτή η κατανόηση αλλάζει τον τρόπο που προσεγγίζετε την οικειότητα και πράγματα όπως το να ρίξετε τις άμυνές σας.

Δεν ήταν ποτέ εύκολο για εσάς, και συχνά φοράτε μια μάσκα, που είναι η δική σας εκδοχή του ελέγχου. Σας βοηθά να βγείτε από αυτό το κουτί των κανόνων, ώστε να ζήσετε μια πολύ πιο ελεύθερη και εύκολη ζωή.

Η συναισθηματική διαύγεια γίνεται δύναμη αντί για κίνδυνος, και αυτό αλλάζει το πώς συνδέεστε βαθιά με τους άλλους στο άμεσο μέλλον. Η ευαλωτότητα μπορεί να είναι εκφοβιστική, αλλά αξίζει τον κόπο.

Ιχθύες

Η αστρολογική ενέργεια του μήνα σας κάνει να αναλογιστείτε την αίσθηση της αξίας σας, Ιχθύες. Αρχίζετε να θυμάστε πότε συνέβη αυτό, δηλαδή πότε αρχίσατε να υποτιμάτε τον εαυτό σας. Τώρα, αισθάνεστε αρκετά άνετα για να αρχίσετε να αλλάζετε τα πράγματα για εσάς. Αυτή η αμφιβολία για τον εαυτό σας δεν σας ταιριάζει. Το έχετε ξεπεράσει, Ιχθύες!

Θέλετε να επαναφέρετε την παλιά, δυνατή και αυτοπεποίθηση εκδοχή του εαυτού σας. Και το καταφέρνετε! Επιτυχώς, θα λέγαμε. Δεν υπάρχει πια αμφιβολία για το αν η διαίσθησή σας είναι σωστή ή λάθος. Αν και είναι καλό να εξετάζετε τα δεδομένα, είναι επίσης καλό να εμπιστεύεστε τον εαυτό σας, να δοκιμάζετε καινούργια πράγματα και απλά να ζείτε τη ζωή σας. Ο Φεβρουάριος θα είναι πολύ πιο εύκολος για εσάς, Ιχθύες. Εκμεταλλευτείτε αυτήν την ευκαιρία και πιστέψτε το.