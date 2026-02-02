Κάτω από την πανσέληνο και τη σκιά της έκλειψης: Ο Φεβρουάριος των ζωδίων

Με Πανσέληνο στον Λέοντα (1/2) ξεκίνησε ο Φεβρουάριος και συνεχίζει εκρηκτικά, με τον Κρόνο στον Κριό (15/2) και την Ηλιακή Εκλειψη (17/2) να υπόσχονται επαναστάσεις και ανακατατάξεις για τα ζώδια.

Σύμφωνα με το marieclaire.gr ευτυχώς για τους Βαλεντίνους ανάμεσά μας, η Αφροδίτη μπαίνει στους Ιχθύς (11/02).

Υδροχόος

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Φώτα, κάμερα, πάνω σου. Με την Ηλιακή Εκλειψη στο ζώδιό σου και τον Αρη να της κάνει παρέα, τώρα ήρθε η ώρα να σε ακούσουμε. Μοιράσου τις ιδέες σου και τις αξίες σου με τον κόσμο. Ανοίξου. Πάρε ρίσκα. Και μη φοβάσαι, μη σε περάσουν για παράξενη. Μας πήρε χρόνια, είναι αλήθεια, αλλά ο κόσμος είναι επιτέλους έτοιμος για σένα.

Ιχθύες

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Το κλισέ που σας θέλει να ζείτε σ’ ένα παράλληλο σύμπαν, για κάτι τέτοιους μήνες δημιουργήθηκε. Με έντονα όνειρα, τις προαισθήσεις σου πιο in tune από ποτέ και περίεργες αναμνήσεις να έρχονται στην επιφάνεια, αυτόν το Φεβρουάριο δεν θα κάνεις και πολλά πρακτικά πράγματα. Και με τον Κρόνο να φεύγει επιτέλους από το ζώδιό σου, κοιμήσου άφοβα.

Κριός

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

«Ωρα να σοβαρευτούμε», ψιθυρίζει η Πανσέληνος την πρώτη του μήνα και ο Κρόνος που μπαίνει στο ζώδιο (15/2) εμφατικά. Θα σοβαρευτείς – σε ό,τι αφορά τα ρίσκα που παίρνεις, τα χρήματα που ζητάς και τις ευκαιρίες που δίνεις σε όσους σε πρόδωσαν στο παρελθόν. Θα σοβαρευτείς. Κι αν δεν σε πάρουν στα σοβαρά, αλίμονό τους.

Ταύρος

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Δεν είναι μόνο το ότι νέες ευκαιρίες στα επαγγελματικά πετάγονται μπροστά σου σαν ποπ κορν που σκάνε στην κατσαρόλα. Είναι ότι με τον Ουρανό σε ορθή πορεία στο ζώδιό σου από 4/2 έχεις την τρέλα και το τσαγανό ν’ ανοίξεις την κατσαρόλα και να τις αρπάξεις ζεστές-ζεστές. Αύξηση; Προαγωγή; Μια θέση με περισσότερη ευθύνη; Ολα είναι πλέον πιθανά.

Δίδυμοι

(21 Μαΐου – 20 Ιουνίου)

Η Ηλιακή Εκλειψη στις 17/2 σού θυμίζει πόσο αναγκαίο σού είναι να ταξιδέψεις σε καινούρια μέρη, να μάθεις νέα πράγματα και να γνωρίσεις ανθρώπους. Να πάρεις το αεροπλάνο και να φύγεις. Οποιο ταξίδι κι αν ονειρεύεσαι, βάλ‘ το στο πλάνο πριν από τις 26/2 που θα γυρίσει ανάδρομος ο Ερμής στα επαγγελματικά.

Καρκίνος

(21 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Μπορεί γενικά όταν είσαι σε σχέση να χάνεις το εγώ για το εμείς, αλλά τι κάνεις όταν το οικονομικό παρελθόν του ετέρου ημίσεος είναι πιο κομπλικέ απ’ ό,τι φανταζόσουν; Βάζεις πλάτη; Βάζεις λεφτά στην άκρη; Η γραμμή ανάμεσα στην οικονομική και τη συναισθηματική ασφάλεια είναι λεπτή και άβολη, ειδικά με τον Δία ανάδρομο στο ζώδιό σου, αλλά θα τη διασχίσεις.

Λέων

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Με την Πανσέληνο στο ζώδιο ο μήνας εύκολα δεν ξεκινάει. Αλλά μόλις περάσουν οι μαυρίλες θα αρχίσουν τα ροδοπέταλα: κάτι ο Βαλεντίνος, κάτι η Ηλιακή Εκλειψη στον 7ο οίκο σου με τον Αρη να σιγοντάρει, αυτόν το μήνα προβλέπω από πάθος και προτάσεις έως και happily ever after. Μην αφήσεις την ευρύτερη οικογένειά σου να σε αποθαρρύνει σχετικά.

Παρθένος

(23 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου)

Μην αφήσεις την αργή αρχή του μήνα να σε ρίξει. Μπορεί κάποιες παλιές πληγές να ξανάνοιξαν λιγάκι, αλλά ξέρεις καλό ράψιμο. Και σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα, έχεις τη δυνατότητα να επανεφεύρεις τα πάντα. Θες ν’ αλλάξεις τον τρόπο που δουλεύεις; Τη διατροφή σου; Το πρόγραμμα γυμναστικής σου; Μην κατεβάζεις μούτρα, κατέβασε ένα app.

Ζυγός

(23 Σεπτεμβρίου – 22 Οκτωβρίου)

Είσαι αποφασισμένη να βιώσεις Βαλεντίνο. Η επιθυμία για ρομάντζο, ομορφιά και δημιουργικότητα κυλάει στις φλέβες σου, παρόλο τον Κρόνο πλέον στον 7ο οίκο σου που σου θυμίζει πως τα ρομάντζα που αξίζουν είναι αυτά που κρατάνε σε βάθος χρόνου. Αγνόησέ τον, για την ώρα. Δημιούργησε, φλέρταρε, ερωτεύσου.

Σκορπιός

(23 Οκτωβρίου – 21 Νοεμβρίου)

Με ένα κεφάλαιο να κλείνει στην καριέρα σου την πρώτη του μήνα, αποφασίζεις να κάνεις focus σε σπίτι και οικογένεια. Είσαι έτοιμη να πάρει η οικογένειά σου νέα μορφή; Τι χρειάζεσαι για να νιώσεις πάλι παιδί; Οι απαντήσεις μπορεί να μην είναι εύκολες (ειδικά με τον κυβερνήτη σου Πλούτωνα, επίσης στον 4ο οίκο σου), αλλά αν ήταν, δεν θα ήσουν Σκορπιός.

Τοξότης

(22 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Να μαθαίνεις νέα πράγματα, να εκφράζεις ιδέες, να λες τη γνώμη σου χωρίς φόβο αλλά με πάθος: αυτά ζητάει η Ηλιακή Εκλειψη στις 17/2 και δεν νομίζω να δυσκολευτείς ιδιαίτερα να της τα δώσεις. Ο μήνας κλείνει με λίγη πίεση και ίσως γκρίνια στο σπίτι, αλλά ούτε αυτό σε δυσκολεύει τόσο πια. Κοιτάς μπροστά, στα καλύτερα που έρχονται.

Αιγόκερως

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Rollercoaster τα οικονομικά σου τον Φεβρουάριο, ξεκινώντας από απρόσμενα οικογενειακά έξοδα (1/2) και περνώντας σε απρόσμενες ευκαιρίες για έξτρα εισόδημα (17/2), και μια απρόσμενη ανάγκη να τα ξοδέψεις για πράγματα που σ’ ευχαριστούν, αντί να τα βάλεις στην άκρη. Βρες μια ισορροπία. Περνάει και ο Κρόνος στον 4ο οίκο σου, σε χρειάζονται στο σπίτι.