Τα ζώδια για τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026

Τι λενε τα ζώδια για τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου

(Πανσέληνος στον Λέοντα)

Κριός



Τα συναισθήματα και οι σκέψεις των γύρω μας μπορούν τώρα να σας

επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό και να έχουν ισχυρό αντίκτυπο στον ψυχισμό

σας. Η στοργή και η συμπόνια μπορούν να εκληφθούν σήμερα σαν αδυναμία

και να επιχειρήσουν οι γύρω σας να σας εκμεταλλευτούν. Ο καθορισμός

σαφών ορίων είναι αυτός, που θα σας βοηθήσει να απολαύσετε υγιείς

σχέσεις, απομακρύνοντας τα όποια προβλήματα που θα μπορούσαν να σας

αποσυντονίσουν. Νέα χρονιά, καινούργιες αποφάσεις…

Ταύρος

Παραπαίετε στην καριέρα σας γιατί δεν έχετε σαφή άποψη για την κατεύθυνση

που πρέπει να ακολουθήσετε. Βάλτε τις σκέψεις σας σε τάξη και οργανώστε

τις δράσεις σας για να είναι αποτελεσματικές. Εάν επίσης αισθάνεστε άσχημα

επειδή βλάψατε κάποιον άθελα σας, δεν έχετε παρά να ζητήσετε συγνώμη και

να προσπαθήσετε να κλείσετε το θέμα για να πάψει να σας ταλαιπωρεί.

Δίδυμοι

Φανείτε περισσότερο ανεκτικοί και ανοιχτοί με τους γύρω σας σήμερα και δεν

θα χάσετε. Παράλληλα η μέρα σας δίνει αρκετή ενέργεια και έμπνευση για να

μπορέσετε να βρεθείτε ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους σας. Τα οικονομικά

σας θα χρειαστούν την προσοχή σας σήμερα και ίσως να είναι απαραίτητη μια

πιο ψύχραιμη ματιά για να σας καθοδηγήσει. Μην αφήνετε την περηφάνια σας

να σας αποτρέπει από το να ζητήσετε βοήθεια εάν αισθάνεστε ότι την

χρειάζεστε.

Καρκίνος

Ημέρα χαλάρωσης και χαράς η σημερινή! Περάστε την με αγαπημένα σας

πρόσωπα και αναζωογονηθείτε παίρνοντας απόσταση από την

καθημερινότητα σας. Κάντε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα σας και

απολαύστε τα όσα έχετε επιτύχει τον τελευταίο καιρό. Μην ξεχνάτε να

ευχαριστείτε την καλή σας τύχη για όσα σας έδωσε…

Λέων

Μια μικρή παρεξήγηση για ασήμαντο λόγο μπορεί να βάλει φωτιά στην σχέση

σας και να καταλήξετε σε έντονους διαπληκτισμούς. Έχετε την τάση να

γκρινιάζετε, γιατί αισθάνεστε ότι είστε από την ζωή και από την μοίρα

αδικημένοι. Δείτε όμως γύρω σας τα όσα θετικά σας συμβαίνουν και θα

διαπιστώσετε ότι θα έπρεπε να είστε ευχαριστημένοι…

Παρθένος

Πολύ κινητικότητα και τρέξιμο σήμερα στον επαγγελματικό σας χώρο. Η

καριέρα σας θα ανακάμψει σύντομα και θα δεχθείτε αρκετές προτάσεις από

ανθρώπους του εξωτερικού, που θα ωθήσουν στο να ληφθούν σημαντικές

αποφάσεις και να σημειώσετε επιτυχίες. Η ασυνεννοησία με το ταίρι σας θα

σας χαλάσει τη διάθεση.

Ζυγός

Η μέρα θα σας αναγκάσει να εστιάσετε στις σχέσεις σας με κάποια άτομα. Με

ορισμένους θα διακόψετε επαφές, ενώ με άλλους θα συμβιβαστείτε για να

μπορέσετε να προχωρήσετε. Δεν αποκλείεται να τελειώσει κάποια

συνεργασία, αλλά θα έρθει αμέσως μετά κάτι καινούργιο. Άλλωστε η

προσκόλληση στο παρελθόν αποτελεί εμπόδιο προς την επιτυχία και την

μελλοντική σας ευημερία.

Σκορπιός

Είχατε κάποιες αναποδιές τον τελευταίο καιρό, αλλά δεν θα πρέπει αυτό να το

αφήσετε να σας καταβάλλει. Τα επαγγελματικά σας χρειάζονται αρκετή

προσοχή σήμερα. Φροντίστε να διεκπεραιώσετε τις υποχρεώσεις σας στα

χρονικά πλαίσια που έχετε και κρατήστε ένα φιλικό επίπεδο με τους

συνεργάτες σας, ότι και αν βρεθεί στον δρόμο σας…

Τοξότης

Ήρθε η ώρα της ανταμοιβής για τις κοπιαστικές προσπάθειες σας, φροντίστε

όμως να μην εξανεμίσετε αμέσως τα οικονομικά οφέλη που έρχονται. Με

συνετή διαχείριση θα μπορέσετε να χτίσετε με την πάροδο του χρόνου ένα

οικονομικά ασφαλές μέλλον. θα πρέπει να δείξετε κατά πόσο μπορείτε, πέρα

από δημιουργικοί, να είστε και πρακτικοί στις κινήσεις σας. Ακούστε την

διαίσθηση σας που σας καθοδηγεί.

Αιγόκερως

Πρόκειται για μια μέρα που αναμένεται να φέρει ξεκαθαρίσματα, τα οποία είναι

πολύ πιθανόν να είναι οριστικά και αμετάκλητα. Σκοτεινά μυστικά μπορεί να

γίνουν γνωστά ή περίεργες υποθέσεις ενδέχεται να διαλευκανθούν. Σε

κάποιες περιπτώσεις οι επιπτώσεις των αποκαλύψεων μπορεί να είναι

καταστροφικές και να χρειαστεί να ξεκινήσει κανείς από το μηδέν.

Υδροχόος

Η μέρα θα σας φέρει αντιμέτωπους με κάποιες από τις φοβίες σας.

Καταπολεμήστε τον πανικό και ενεργήστε με ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση.

Αποβάλετε τις φοβίες σας που σας περιορίζουν και αφήστε το φως να μπει

στην ζωή σας. Προσοχή στην ένταση με αγαπημένα πρόσωπα ή οικογενειακό

περιβάλλον σήμερα! Εάν χάσετε την ψυχραιμία σας και βάλετε τις φωνές, το

μόνο που θα καταφέρετε είναι να χάσετε το δίκαιο σας. Με την διπλωματία θα

καταφέρετε περισσότερα.

Ιχθείς

Οι νεωτερισμοί στην δουλειά σας θα σας εκνευρίσουν σήμερα, γιατί θα σας

βγάλουν από την συνηθισμένη ρουτίνα σας. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει

να γίνουν αναπροσαρμογές που θα προσφέρουν νέα δυναμική. Η διαίσθηση

σας είναι ιδιαίτερα τονισμένη σήμερα και σας κατευθύνει να μείνετε μακριά

από τα πολύβουα πλήθη. Μην αναζητάτε λογικές εξηγήσεις και ερμηνείες…